Xiaomi Poco X4 GT już niedługo. Xiaomi znowu kopiuje sam siebie

Xiaomi szykuje nowy telefon z serii Poco. Tym razem będzie to Poco X4 GT. Czego dokładnie się spodziewać po nowym smartfonie Poco X4 GT? Cóż, kopii Redmi. Wiernej.

Xiaomi w marcu wprowadził do Polski model Poco X4 Pro 5G, jednak jak się okazuje nie będzie to ostatni telefon z tej serii. Już niedługo zadebiutuje bowiem kolejny telefon należącej do Xiaomi podmarki Poco. Tym razem jednak nie będzie to absolutna nowość. To po prostu tradycyjna kopia samego siebie.

Xiaomi wyda Poco, będącego kopią Redmi

W Chinach zadebiutuje bowiem Redmi Note 11T Pro. Co ten telefon ma wspólnego? Na świecie będzie on dostępny właśnie jako Poco X4 GT. Wydawanie tego samego modelu pod różnymi nazwami, albo zmiana specyfikacji w jednym mało istotnym miejscu to standard w świecie Androida. Takie praktyki znajdziemy najczęściej właśnie u Xiaomi, Samsunga i Oppo.

Czego się zatem spodziewać? Dostaniemy smartfon z wyświetlaczem o przekątnej 6,6 cala i z odświeżaniem 144 Hz. Sercem modelu będzie układ MediaTek Dimensity 8100. Dostępne będą wersje z 6 lub 8 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Akumulator będzie miał 4900 mAh i będzie go można szybko naładować dzięki technologii 67 W.

To jednak nie jest koniec tego co szykuje Xiaomi. Będzie też wariant Poco X4 GT+, który powstanie na podstawie Redmi Note 11T Pro+. Tutaj użytkownik dostanie ładowanie 120 W, ale akumulator będzie mniejszy - 4300 mAh. Nie będzie też opcji z 6 GB RAM.

