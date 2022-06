Xiaomi POCO F4 5G bez tajemnic. Znamy wygląd, cenę i specyfikację

Zbliża się premiera POCO F4 5G. Smartfon zaistniał w mediach społecznościowych na wielu zdjęciach na żywo, znana jest też jego specyfikacja, a nawet cena. Zapowiada się bardzo interesująco.

Zapowiedź debiutu smartfonów z serii POCO F4 pojawiła się już na początku roku, padały wówczas różne nazwy modeli, w tym znanego już u nas gamingowego POCO F4 GT. Wkrótce dołączy do niego kolejny przedstawiciel serii – POCO F4 5G. Xiaomi oficjalnie potwierdziło, że smartfon w ciągu kilku dni zadebiutuje w Indiach, przy czym pojawi się też w skali globalnej, choć nie wiadomo, w jakich krajach. Światowa cena wariantu 8+256 GB ma wynosić 458 USD, czyli około 2 tys. zł. Powinny być też dostępne tańsze modele z mniejszą pamięcią.

Przed zbliżającym się wydarzeniem m.in. na Twitterze pojawiło się wiele wpisów z prawdziwymi zdjęciami POCO F4 5G. Również znana jest jego specyfikacja – przynajmniej najważniejsze cechy.

This is the POCO F4 5G. One of the sleekest POCO phones I've ever checked out.

Neat job @IndiaPOCO.#POCO #POCOF4 #POCOF45G pic.twitter.com/XkqoqJvxJq — Mukul Sharma (@stufflistings) June 13, 2022

POCO F4 5G – jak wygląda i co ma fajnego?

POCO F4 5G przypomina wiele innych telefonów Xiaomi i Redmi, choć nie jest rebrandem jednego z wariantów Redmi K50, co sugerowane było w odniesieniu do modelu POCO F4 (bez wyróżnika 5G). Najbliżej mu do Redmi K40s, jednak nie jest to dokładnie ten sam telefon.

POCO F4 5G pojawi się w kolorze czarnym, szarym, zielonym i w wersji niebieskiej z barwnymi połyskami. Smartfon wyróżnia się płaską obudową 7,7 mm, znajdą się na niej głośniki stereo z Dolby Atmos.

Nowość Xiaomi ma ekran AMOLED E4 o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. Wysoką jakość obrazu w multimediach ma gwarantować certyfikat Dolby Vision. Maksymalna jasność ekranu sięgnie nawet 1300 nitów, standardowo wyniesie 900 nitów. Zewnętrzna warstwa to Gorilla Glass 5.

Sercem POCO F4 5G jest dobrze znany układ Snapdragon 870, któremu pomaga pamięć RAM LPDDR5 o wielkości 8 GB lub w najbogatszej wersji 12 GB. Z kolei pamięci wewnętrznej UFS 3.1 będzie nawet 256 GB, choć powinna wyjść też edycja z 128 GB.

Interesująco zapowiada się sekcja fotograficzna. Główna matryca Omnivision OV64B o rozdzielczości 64 Mpix nie budzi wielkiego entuzjazmu, ale jej pracę ma wspierać optyczna stabilizacja obrazu OIS, która przyda się zwłaszcza podczas nagrywania wideo do 4K 30 fps. Dodatkowe aparaty to: szerokokątny 8 Mpix (118 stopni), makro 2 Mpix, a także do selfie 20 Mpix.

Smartfon pozwoli też na szybkie ładowanie baterii 4500 mAh z mocą 67 W. Wszystkim zarządzać ma Android 12 z MIUI 13.

