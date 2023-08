Xiaomi Pad 6 Max ma 14 cali i świetną specyfikację

Dzień nowości Xiaomi przyniósł nie tylko premiery smartfonów, ale także topowego tabletu Xiaomi Pad 6 Max z wyjątkowo dużym ekranem o przekątnej 14 cali.

Firma Xiaomi zaprezentowała dziś rozkładany smartfon Xiaomi Mix Fold 3, a także świetnie się zapowiadający Redmi K60 Ultra. Kolejną, równie niebanalną nowością chińskiego producenta jest tablet Xiaomi Pad 6 Max z wyjątkowo dużym ekranem o przekątnej 14 cali.

14-calowy wyświetlacz Xiaomi Pad 6 Max ma rozdzielczość 2880 x 1800 i proporcje 16:10. Jest to matryca IPS zapewniająca wsparcie dla HDR10 i Dolby Vision, sięgająca jasnością poziomu 600 nitów. Wyświetlacz zapewnia odświeżanie obrazu 30, 48, 50, 60, 90 i 120 Hz. Producent chwali się realizowaną sprzętowo redukcją światła niebieskiego z certyfikatem TÜV Rheinland. Całość osłania szkło Gorilla Glass 5.

Na obudowie znalazło się miejsce na aż osiem głośników z Dolby Atmos. Takie parametry zachęcają, by tablet wykorzystać nie tylko do pracy czy oglądania filmów, ale także do gier – i w tym przypadku nie powinno być żadnych problemów z płynnością, bo silnikiem napędowym urządzenia jest układ Snapdragon 8+ Gen 1, któremu pomaga 8, 12 lub nawet 16 GB pamięci RAM LPDDR5X. Na zapis danych użytkownik otrzymuje 256, 512 GB lub nawet 1 TB pamięci UFS 3.1.

Do łączenia się z siecią użytkownik tabletu Xiaomi Pad Max wykorzysta Wi-Fi 6 ax (2,4 GHz + 5 GHz), a z innymi urządzeniami – Bluetooth 5.3 i USB-C USB 3.2 Gen1.

Xiaomi Pad 6 Max powinien także umożliwić robienie całkiem dobrych zdjęć – główny aparat ma rozdzielczość 50 Mpix (f/1,8), można nim też nagrywać wideo 4K. Do rozmów wideo w komunikatorach i do zdjęć selfie służy natomiast aparat 20 Mpix. Jego uzupełnieniem jest sygnalizacja LED, informująca, że kamera jest w użyciu, a także zestaw czterech mikrofonów, które zbierają dźwięki w promieniu 60° (przydatne dla jednego osoby) lub w pełnych 360°, co się z kolei sprawdzi podczas wideo czatów w kilka osób.

Za długi czas pracy odpowiada akumulator 10 000 mAh z ładowaniem 67 W. Wszystkim dyryguje Android 13 z interfejsem MIUI Pad 14.

Tablet ma wymiary 318,58 x 206,1 x 6,53 mm, jest więc bardzo płaski, a waży 750 g.

Xiaomi Pad 6 Max wchodzi do sprzedaży w Chinach, w cenie 3799 juanów (2131 zł) za model 8 + 256 GB. Najlepiej wyposażony wariant 16 GB + 1 TB kosztuje 4799 juanów (2693 zł). Do tabletu można także dokupić etui z klawiaturą i podstawką oraz rysik. Niestety, producent nie wspomniał ani słowem, czy Xiaomi Pad 6 Max trafi do sprzedaży poza Chinami.

Zobacz: Xiaomi Pad 6 trafi do Europy. Będzie dużo drożej niż w Chinach

Zobacz: Xiaomi ma nowe tablety z ekranem 11 cali: Xiaomi Pad 6 i Pad 6 Pro

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Fone Arena