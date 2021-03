Mi Smart Band 6 i Mi Smart Projector 2 Pro to kolejne nowe produkty Xiaomi

Smartfony z serii Mi 11 to nie jedyne nowości, które pokazała firma Xiaomi. 29 marca zadebiutowała również nowa opaska sportowa Mi Smart Band 6 oraz projektor Mi Smart Projector 2 Pro. Znamy też europejskie ceny tych urządzeń.

Xiaomi Mi Smart Band 6

Nowa opaska Mi Smart Band 6 ma 1,56-calowy wyświetlacz dotykowy AMOLED. Ekran ma 326 pikseli na cal i około 50% więcej miejsca na informacje niż jego poprzednik. Przeglądanie kluczowych statystyk i codziennych powiadomień, nawet podczas intensywnego treningu, powinno być na nim proste i wygodne. Ekran obsługuje konfigurowalne tarcze zegara z ponad 60 motywami.

Oprogramowanie opaski rozpoznaje wiele trybów ćwiczeń. Użytkownicy mogą teraz korzystać z większej liczby treningów w pomieszczeniach, takich jak rozciąganie i HIIT, wypróbować profesjonalne treningi, takie jak gimnastyka, a także bawić się aktywnościami fitness, takimi jak zumba i taniec. Urządzenie automatycznie wykrywa sześć popularnych aktywności, nawet jeśli nie włączymy trybu treningu. Samo rejestruje ich statystyki i włącza je do dziennika aktywności.



Mi Smart Band 6 ułatwia codzienne śledzenie stanu zdrowia. Mierzy natlenienie krwi, dokładne monitoruje tętno, śledzi sen oraz jego cykle, w tym REM, a także jakość oddychania. Produkt wyposażono również w funkcję monitorowania stresu. Jeśli tego potrzebujemy, Mi Smart Band pomoże nam się zrelaksować, pomagając przy ćwiczeniach oddechowych.

Mi Smart Band 6 zapewnia do 14 dni pracy na baterii i ma poręczny port magnetyczny do szybkiego przypinania oraz odpinania ładowarki. Jest certyfikowany do 5 atmosfer wodoodporności, czyli może być noszony podczas pływania, nurkowania, czy pod prysznicem. Urządzenie jest dostarczane z miękkimi i wygodnymi paskami w sześciu oryginalnych kolorach do wyboru.

W Europie opaska Mi Smart Band 6 została wyceniona na 44,99 euro (209 zł).

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro

Mi Smart Projector 2 Pro jest wyposażony jest w 0,47-calowy chip DMD, odpowiedzialny za tworzenie obrazu. Jasność wyświetlania to 1300 ANSI lumenów. Wsparcie standardu HDR10, czyli zwiększonej liczby możliwych do wyświetlenia odcieni, zapewnia wysoki kontrast i soczyste kolory.

Projektor jest wyposażony w 10-watowy wzmacniacz audio, wykorzystujący podwójne głośniki wysokotonowe i podwójne głośniki niskotonowe. Dzięki obsłudze DTS-HD i Dolby Audio, urządzenie powinno zapewnić dobrą jakość dźwięku w filmach i grach. Urządzenie może być również używane jako samodzielny głośnik bezprzewodowy Bluetooth.

Korekcja geometrii obrazu w przypadku projektorów jest często po prostu konieczna. Mi Smart Projector 2 Pro automatycznie wyrównuje wymiary ekranu, tworząc na każdej ścianie idealnie prostokątny kadr. Do 40 stopni odchylenia względem powierzchni ekranu dzieje się to automatycznie. Dzięki czujnikowi ToF urządzenie samo ustawia ostrość obrazu w ciągu zaledwie dwóch sekund od włączenia.

Nowy projektor działa pod kontrolą systemu Android TV 9.0. Dzięki temu nie powinno mu zabraknąć treści do przeglądania – gier, stron, filmów czy aplikacji. Znajdziemy tu zainstalowanego klienta platformy Netflix oraz inne ciekawe aplikacje. Treści można też wysyłać bezpośrednio ze smartfonu za pomocą Chromecasta. Dzięki wbudowanemu Google Assistant widzowie mogą nie tylko przełączać się między programami za pomocą głosu, ale także sterować urządzeniami inteligentnymi podłączonymi do domowej sieci.

Cena nowego projektora Xiaomi w Europie to 999 euro (4651 zł). We wczesnej ofercie cena będzie nieco niższa - 899 euro (4186 zł).

