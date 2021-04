Xiaomi Mi 11 otrzymuje aktualizację do MIUI 12.5

Użytkownicy smartfonów Xiaomi Mi 11 zaczęli otrzymywać aktualizację oprogramowania do MIUI 12.5. Update nie jest duży, ale przynosi kilka nowych funkcji oraz usuwa trochę błędów.

Jak donoszą media z Chin, ruszył tam proces aktualizacji oprogramowania smartfonu Xiaomi Mi 11 do MIUI 2.5. Nastąpiło to wcześniej niż zapowiadano - start update'u był zaplanowany na 30 kwietnia tego roku. Aktualizacja jest póki co dostępna tylko w Chinach, więc inni muszą jeszcze trochę poczekać. Wkrótce MIUI 12.5 powinien też trafić do modeli Mi 10, Mi 10 Pro i Mi 9 SE.

Najnowsza aktualizacja dla Mi 11 ma objętość 461 MB i zawiera interfejs MIUI 11 w wersji 12.5.3.0. Wśród nowości, które zawiera, znalazła się funkcja Android Gesture Turbo. Update poprawia też wydajność chipsetu, a także naprawia błąd, który u niektórych użytkowników powodował losowe restarty urządzenia. W komplecie są też marcowe poprawki zabezpieczeń Androida. Wszystko to ma sprawić, że Xiaomi Mi 11 będzie szybszy, a także bardziej energooszczędny.

MIUI 12.5 przynosi również poprawione animacje, dzięki czemu nawigacja po systemie jest płynniejsza i szybsza. Lepiej dostrojono również odpowiedzi systemu na dotyk.

Źródło tekstu: ithome.com