Xiaomi 14T i 14T Pro ujawniają się w kodzie HyperOS

Po premierze flagowej serii Xiaomi 14 przyszła czas na modele w wersji „T”. Producent już pracuje nad Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro. Co o nich wiemy?

Flagowe smartfony Xiaomi w ostatnich latach osiągają dość wysokie ceny, ale producent co generacja szykuje też ich tańsze odpowiedniki z wyróżnikiem „T”. W kodzie HyperOS zostały namierzone telefony Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro, co ujawniło też część ich specyfikacji.

Xiaomi 14T Pro

Nie są to pierwsze informacje o tych telefonach, bo przecieki na ten temat pojawiły się już w marcu. Najnowsze doniesienia potwierdzają częściowo to, co już wiedzieliśmy. Wynika z nich, że Xiaomi 14T Pro to nieco podrasowany Redmi K70 Ultra, który też czeka na swoją premierę. Obydwa modele mają tę samą nazwę kodową „rothko”. Mimo tego będą między nimi pewne różnice. Xiaomi 14T Pro otrzyma ładowanie bezprzewodowe oraz aparat z teleobiektywem, których zabraknie w telefonie Redmi.

Sercem Xiaomi 14T Pro jest układ Dimensity 9300, a w pracy będzie mu pomagać szybka pamięć RAM LPDDR5T oraz wewnętrzna UFS 4.0. W specyfikacji powinien się też pojawić ekran OLED LTPO o przekątnej 6,71 cala i rozdzielczości 1.K oraz akumulator 5500 mAh z ładowaniem 120 W.

Specyfikacja aparatów nie jest jeszcze znana, ale analiza kodu ujawniła, że w Xiaomi 14T Pro znajdzie się aparat z teleobiektywem, a cała sekcja foto będzie firmowana przez Leicę.

Xiaomi 14T Pro w wersji globalnej ma mieć oznaczenie 2407FPN8EG, będą jednak też dwie inne wersje regionalne, które mogą nieznacznie różnić się specyfikacją.

Xiaomi 14T

Prostszy model Xiaomi 14T ma nazwę kodową „degas” i wersji globalnej zadebiutuje z oznaczeniem 2406APNFAG. Z przecieków wynika, że będzie miał niemal identyczną specyfikację jak Xiaomi 14T Pro, analogicznie do serii Xiaomi 13T. Wtedy różnicą był tylko zastosowany układ SoC, tak samo ma być teraz, więc drogą dedukcji można wysnuć wniosek, że tym razem moc do pracy Xiaomi 14T dostarczy Dimensity 8300 / Ultra.

Szczegóły poznamy dopiero we wrześniu, gdy seria Xiaomi 14T doczeka się swojej oficjalnej globalnej premiery. Wcześniej, bo w sierpniu, w Chinach światło dziennie ujrzy Redmi K70 Ultra, który da wyobrażenie na temat tego, jaki będzie Xiaomi 14T Pro.

