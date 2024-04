Google Pixel 8a we wszystkich czterech kolorach. Murowany hit

Google Pixel 8a jest smarfonem skazanym na sukces. Ma wielkość iPhone'a 15, krystalicznie czystego Androida 14, wieloletnie wsparcie, obłędne aparaty i tyle AI, ile tylko fabryka dała. Z ceną około 2500 zł zgarnie wszystko.

Google Pixel 8a - coraz więcej informacji i szansa na polską premierę

Serwis Android Headlines dotarł do renderów wszystkich wariantów kolorystycznych smartfonów Google Pixel 8a. Ich planowany termin światowej premiery to 14 maja, co ciekawe polski oddział Google'a zaprosił dziennikarzy na wydarzenie dodatkowe dokładnie tydzień przed tą premierą.

Czyżbyśmy mieli się wreszcie doczekać oficjalnej, polskiej dystrybucji Pixeli? Nie uwierzę, póki nie zobaczę, ale że tak powiem, są pewne znaki, bowiem wyciekły informacje o gwarancji na ten telefon w 10 nowych państwach — i tak — Polska została wymieniona.

Google Pixel 8a to sprzęt skazany na sukces

Po pierwszym roku z ponad 10 mln sprzedanych smartfonów, Google idzie twardo po więcej. Obok flagowych modeli firma też sprzęt chwytający za serca zwykłych ludzi. To segment królującego nam obecnie Galaxy A54 i A55, ale filozofia Google'a jest inna. Niech będzie to sprzęt tani jak A55, ale potężny niemal jak Galaxy S24.

Według dostępnych na tę chwilę informacji dostaniemy:

- 6,1-calowy ekran OLED z odświeżaniem 90Hz, szczytową jasnością 1400 nitów oraz rozdzielczością 2400 x 1080 pikseli,

- procesor Tensor G3,

- 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej,

- duet tylnych aparatów 64 Mpix i 13 Mpix,

- przedni aparat 13 Mpix,

- akumulator 4500 mAh,

- ładowanie 27W,

- Androida 14.

Do tego dołóżmy aktualizacje przekraczające 5 lat, doskonałe algorytmy przetwarzania sygnału z matryc aparatów (genialne portrety i zdjęcia nocne), system w 100% pozbawiony śmieci firm trzecich, najlepsze funkcje AI (w końcu to telefon Google'a) i coś o czy mało się mówi... nawet bez etui telefon nie huśta się na stole, bo wyspa aparatów biegnie przez całą szerokość urządzenia.

Poprzedni Pixela 8a kosztował 500 dolarów, ale kto wie, może przy wycenionym na 450 dolarów OnePlusie 12R Google zaszaleje i obniży jeszcze cenę. Nawet jednak za te 500 dolarów netto, czyli 2479 zł brutto przy obecnym kursie, szykuje się hit.

Redakcja TELEPOLIS.PL bardzo liczy na oficjalną polską dystrybucję Pixeli. To jedyna opcja by trafiły one wreszcie do naszych rankingów — sprzętu bez polskiej gwarancji z założenia nie rekomendujemy naszym Czytelnikom.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Android Headlines

Źródło tekstu: Android Headlines, oprac. wł