Xiaomi znów ściąga od Apple? Nie, tym razem to jest zwykła dziurka

Xiaomi szykuje się do światowej premiery serii smartfonów Xiaomi 13. Właśnie poznaliśmy Xiaomi 13 Lite 5G, który ma rzekomo kopiować charakterystyczny element iPhone'a 14 Pro.

Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro wyjdą poza Chiny na przełomie lutego i marca, podczas targów Mobile World Congress w Barcelonie. Dołączy do nich model wyposażony nieco skromniej i z pewnością tańszy – Xiaomi 13 Lite 5G.

Dynamiczna wyspa? Raczej nie

Dzięki szybkiemu unboxingowi, jaki znalazł się na Twitterze, poznaliśmy więcej szczegółów konstrukcji Xiaomi 13 Lite. Ten model to Xiaomi Civi 2 pod inną nazwą. Wiemy już, że dostanie świetny ekran AMOLED z certyfikatem Dolby Vision o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości FHD+. Czytnik linii papilarnych został umieszczony w ekranie. Wewnątrz smartfonu znajdzie się Snapdragon 7 Gen 1 i akumulator 4500 mAh. W pudełku znajduje się też 67-watowa ładowarka.

Szczególnie dobrze rokuje aparat z 50-megapikselową matrycą Sony IMX766, towarzyszy mu szerokokątny aparat 20 MPix i aparat makro 2 MPix. Okazuje się, że ten ostatni jeszcze nie wyszedł z mody.

Xiaomi 13 Lite 5G Unboxing.



Confirms it will be Xiaomi Civi 2 rebrand✅



-6.55", FHD+, AMOLED, 120Hz, 10bit, 1920Hz PWM, 1k nits, Dolby Vision

-Snapdragon 7 Gen 1

-50MP Sony IMX766 + 20MP Wide-Angle + 2MP Macro

-32MP + 32MP Wide-Angle

-4500mAh, 67W

-In display FPS#Xiaomi13Lite pic.twitter.com/UYF1vbSr7w — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) February 12, 2023

Sprawca całego zamieszania znajduje się z przodu. To kapsułka osłaniająca dwa aparaty frontowe – szerokokątny i ultraszerokokątny – z matrycami 32 MPix. W sieci pojawiły się sugestie (na przykład na Neowin), jakoby była to kopia dynamicznej wyspy z iPhone'a 14 Pro. Myślę, że trzeba te plotki zignorować. To zwykła dziurka w ekranie, w której mieszkają dwa aparaty. Podobne otworki widzieliśmy już między innymi w Motorolach z serii G. Można ewentualnie sięgnąć po apkę, która doda funkcje podobne do dynamicznej wyspy z systemu iOS, jednak nic nie wskazuje na to, by Xiaomi planowało wprowadzić taką możliwość w swoim MIUI.

Tego samego dnia do sieci trafiły rendery przedstawiające trzy modele z rodziny Xiaomi 13. Jest na czym zawiesić oko. Zwłaszcza podstawowy XIaomi 13 zapowiada się ciekawie przez płaski ekran i krawędzie przypominające nieco Samsunga Galaxy S23 albo współczesnego iPhone'a.

