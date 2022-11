Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro: oto jak wyglądają nowe flagowce

Smartfony Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro już od kilku tygodni pojawiają się w doniesieniach i choć częściowo znana jest ich specyfikacja, zagadką pozostawał ich wygląd. Co prawda jakiś czas temu wypłynęło zdjęcie, które miało przedstawiać Xiaomi 13 Pro, jednak nie było pewne, czy tak faktycznie będą wyglądały nowe flagowce.

@OnLeaks, znany z wielu trafnych przecieków, ujawnił rendery, które mają przedstawiać Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro. Obydwa urządzenia maja podobny styl i przypominają wcześniejsze zdjęcie modelu Pro.

W obydwu wersjach Xiaomi 13 z tyłu obudowy znalazły się kwadratowe, ale zaokrąglone na rogach wyspy aparatów, które przypominają trochę starsze modele Xiaomi, ale też najnowsze iPhone’y.

