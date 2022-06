Xiaomi 12 Ultra już zaraz. Wiemy kiedy się pojawi

Xiaomi 12 Ultra pojawia się w rozmaitych przeciekach już od kilku miesięcy. Nowy telefon pojawi się już niedługo. Wiemy dokładnie kiedy.

Xiaomi 12 Ultra ma być największym powodem do dumy Xiaomi. Już wcześniej wiedzieliśmy, że do premiery dojdzie w lipcu. Teraz jednak przyszła pora, że poznaliśmy konkretny dzień. Według najnowszych doniesień nastąpi to 5 lipca, a już 28 czerwca zacznie się wielka kampania promocyjna.

Xiaomi 12 Ultra już za moment. Jest na co czekać

Smartfon ma mieć iście flagową specyfikację. Sercem urządzenia będzie układ Snapdragon 8+ Gen 1. Do kompletu dostaniemy do 12 GB RAM i do 512 GB pamięci wbudowanej. Wyświetlacz będzie miał 6,7 cali. Możemy się spodziewać technologii AMOLED i odświeżania 120 Hz.

Największą pokusą ma być jednak aparat opracowany wspólnie z firmą Leica. Z przodu będzie on miał 20 Mpix, a z tyłu 50 Mpix + 48 Mpix + 48 Mpix. Akumulator będzie miał natomiast 4800 mAh. Wersją systemu operacyjnego będzie oczywiście Android 12.

Niedługo powinniśmy poznać konkretną cenę. Pewnie będzie równie flagowa.

Zobacz: Xiaomi Redmi Note 8 – ekonomiczny, solidny smartfon dla każdego

Zobacz: Xiaomi Smart Band 7 w Europie. Znamy ceny

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: onleaks/zouton

Źródło tekstu: techgoing