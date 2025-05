BLOW RI1 to znacznie więcej, niż radio FM. Pozwoli Ci słuchać stacji z całego świata

Dawniej jednak do korzystania z radia internetowego trzeba było mieć włączony komputer, a potem korzystać ze smartfona. Dziś natomiast wystarczy po prostu urządzenie takie jak BLOW RI1, czyli radio internetowe . Dziś natomiast może ono być wasze za 149 zł . Mamy więc do czynienia z naprawdę udaną promocją, ponieważ tuż przed obniżką kosztowało ono 239,99 zł .

BLOW RI1

Radio to jest zasilane z sieci elektrycznej. Łączy się ono z internetem za pośrednictwem Wi-Fi. Nie ma więc konieczności rozbudowy pod nie sieci LAN. Oferuje ono także funkcję podwójnego radiobudzika. Dodatkowo może także służyć jako głośnik Bluetooth. Nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby podłączyć do niego słuchawki, jeśli sami chcemy posłuchać radia, nie przeszkadzając przy tym innym domownikom. A wszystko to za jedyne 149 zł. Warto jednak podkreślić, że jest to jednodniowa promocja, która rozpoczęła się i zakończy 3 maja, lub w przypadku wyczerpania zapasów.