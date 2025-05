Masz w portfelu taki banknot? Nic dziwnego, że go nie przyjmą

Nie weźmiemy od Pana pieniędzy!

Te pieniądze nie muszą przepaść — można je wymienić

Wymiana uszkodzonych banknotów i monet jest możliwa w kasie dowolnego banku działającego w Polsce – zarówno komercyjnego, jak i w oddziale Narodowego Banku Polskiego. Procedura jest bezpłatna i zazwyczaj trwa kilka minut, o ile banknot nie budzi podejrzeń co do autentyczności i można rozpoznać jego wartość nominalną.

- Jeśli banknot zachował ponad 75% pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie lub został przerwany na nie więcej niż dziewięć części, ale wszystkie są obecne, można otrzymać pełną wartość nominalną.

- Jeśli zachowało się od 45% do 75% powierzchni banknotu, wymiana następuje za połowę wartości nominalnej.

- Jeśli banknot jest poważnie uszkodzony (mniej niż 45% powierzchni), wymiana nie przysługuje.

- W przypadku bardzo poważnych uszkodzeń, bank przyjmuje banknot do ekspertyzy i przesyła go do centrali NBP, gdzie zapada decyzja o ewentualnej wymianie.