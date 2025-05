To jedna z bardziej kontrowersyjnych kart graficznych na rynku. Dziś może być twoja kilkaset złotych taniej

Mowa tu o kartach Intel Arc, a dokładniej o modelu B580 , który w rewizji od Acera może być Wasz za jedyne 1099 złotych . Mamy tu do czynienia z dwuslotową, dwuwentylatorową kartą o długości 268 mm i złączu PCIe 4.0 x16 (tryb x8) . Tym, co nie powinno budzić żadnych wątpliwości jest pamięć vRAM. Mamy tu do czynienia z 12 GB GDDR6 .

ACER Nitro Arc B580 OC 12GB

Oczywiście sama pamięć graficzna to tylko jeden z aspektów każdej karty. Oferuje ona 192-bitową szynę pamięci z przepustowością 456 GB/s i taktowanie rdzeni na poziomie 2740 MHz. Dodatkowo wspiera ona do 4 monitorów i maksymalną rozdzielczość 7680 × 4320 pikseli. Na pokładzie znajdziemy natomiast port HDMI 2.1 i trzy porty DisplayPort 2.1. A wszystko to za jedyne 1099 zł. Warto jednak podkreślić, że jest to jednodniowa promocja, która rozpoczęła się i zakończy 3 maja, lub w przypadku wyczerpania zapasów.