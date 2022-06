Xiaomi Redmi Note 8 – ekonomiczny, solidny smartfon dla każdego

Zakup nowego smartfona w obecnych czasach nie jest sprawą prostą. Na rynku stale pojawiają się nowe modele telefonów, więc trzeba poświęcić nieco czasu, by znaleźć taki, który będzie nam w pełni odpowiadał.

Dla jednych istotna będzie pamięć, ktoś inny postawi na ekran o wysokiej rozdzielczości lub to, czy smartfon wyposażony jest w czujnik zbliżeniowy, a także szybkie ładowanie. Jeśli zdecydujemy się postawić na super telefon, to musimy się liczyć z tym, że będzie on nas sporo kosztował.

Ciekawą i zdecydowanie bardziej ekonomiczną opcją może stać się Xiaomi Redmi Note 8, który co prawda do najnowszych produktów już nie należy, ale nadal sprawdzi się jako dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o standardowy smartfon. Warto przyjrzeć mu się z bliska już dziś. Im więcej będziemy wiedzieć, tym łatwiej nam będzie podjąć decyzję – co do tego nie ma wątpliwości.

Smartfon Xiaomi Redmi Note 8 - dobry smartfon na dłuższy czas

Jeśli więc szukamy smartfona, którego cena będzie pozostawała w bardzo korzystnej relacji do jakości, to Xiaomi Redmi Note 8 wydaje się tutaj być bardzo rozsądnym wyborem. Pamięć RAM tego telefonu może więc mieć 3, 4 albo 6 gigabajtów, a wewnętrzna UFS – pojemność 32, 64 lub 128 GB.

Przekątna ekranu Redmi Note 8 wynosi aż 6,3 cala, co z pewnością pozwoli oglądać na nim filmy, wydarzenia sportowe, czy też umożliwi nam granie w gry.

Procesor, dzięki któremu działa ten telefon, to ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 665, co gwarantuje nam, że system operacyjny Android będzie na nim pracował bez zarzutu. Smartfon ma oczywiście możliwość dołożenia karty SIM czy też zamontowania dodatkowej karty pamięci.

Przedni aparat ma rozdzielczość 13 Mpix, telefon ma także aparat tylny o rozdzielczości 48 Mpix oraz trzy dodatkowe obiektywy, które można wykorzystać do innych zdjęć, w tym szerokokątnych.

Redmi Note 8 jest także zaopatrzony w odbiornik GPS oraz radio FM. Bez kłopotu można go nabyć w niewygórowanych cenach rzędu 600-800 złotych, warto więc się rozejrzeć za nim już dziś.

Dual SIM, czytnik linii papilarnych oraz inne dane techniczne, na które warto zwrócić uwagę

Warto tutaj podkreślić, że Xiaomi Redmi Note 8 nie ma żadnych problemów, by obsługiwać kilkanaście aplikacji jednocześnie, co z pewnością ucieszy te osoby, które lubią realizować kilka zadań na raz.

Odpowiednio dobrana ilość pamięci RAM pozwoli nam przeprowadzać na smartfonie to, co sobie zamierzyliśmy. Bateria ma 4000 mAh, co nie jest zbyt wielką pojemnością, ale z pewnością wystarczy na kilkanaście godzin pracy. Ładowanie baterii przebiega szybko, bo około dwóch godzin. Niestety nie można tutaj skorzystać z ładowania bezprzewodowego.

Wyświetlacz dysponuje szeroką paletą kolorów, a więc produkt i pod tym względem na pewno nas nie zawiedzie. Potwierdzony zakup sprawi na pewno przyjemność tej osobie, która oczekuje dobrego smartfona w przyzwoitej cenie.

Xiaomi Redmi Note 8 to telefon, po który warto sięgnąć. Jeśli jednak szukamy smartfona zaopatrzonego w moduł NFC, to takiego rozwiązania np. w Xiaomi Redmi Note 8 4 GB nie znajdziemy. Jak w każdym przypadku warto więc dokładnie przemyśleć wszystkie za i przeciw, bo zakup telefonu to inwestycja na dłuższy czas.

Smartfony Xiaomi zaopatrzone w szkło Corning Gorilla oraz dobrze dopasowaną do naszych potrzeb pamięć RAM czy też szybki Internet LTE itp., to standard, na który z pewnością można postawić bez żadnych obaw. Dobry smartfon to coś, co warto mieć we własnej kieszeni.

