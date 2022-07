Wyścig trwa: Infinix zapowiada ładowanie 180 W. W cztery minuty do połowy

Infinix to nowy na polskim rynku producent, który chce konkurować z największymi. Choć u nas startuje z tanimi modelami, pracuje też nad rozwiązaniami z wyższej półki, jak ładowanie Thunder Charge o mocy 180 W.

Wyścig producentów na szybkie ładowanie trwa w najlepsze. Realme podwyższyło niedawno poprzeczkę, wprowadzając ładowanie 150 W modelu Realme GT Neo 3, natomiast Xiaomi od dawna zapowiada nowy standard 200 W. Jako pierwsza na rynku taką prędkość w smartfonie zaoferuje jednak submarka Vivo, czyli iQOO. Najnowszy flagowy model iQOO 10 ma mieć zasilanie 200 W.

Infinix Mobile, producent z Chin do niedawna nieznany w Polsce, też rozwija technologie szybkiego ładowania. W drugiej połowie 2022 roku we flagowym smartfonie tej marki zadebiutuje nowa technologia ładowania – 180W Thunder Charge. Rozwiązanie to pozwala szybko i bezpiecznie naładować baterię o pojemności 4500 mAh do poziomu 1-50% w ciągu zaledwie 4 minut.

Co się kryje w 180W Thunder Charge?

Aktualnie zwykłe smartfony z technologią szybkiego ładowania wyposażone są w baterie z prądem ładowania w standardzie 1C do 3C. Technologia 180W Thunder Charge pozwala na użycie baterii 8C o wysokiej wartości prądu ładowania dla baterii litowych.

Bateria w technologii 180W Thunder Charge wyposażona została w dwa ogniwa, w związku z czym moc ładowania każdego z nich wynosi tylko 90 W, co przekłada się na mniejsze nagrzewanie i większą żywotność.

Technologia 180W Thunder Charge będzie pozwalała na zastosowanie dwóch oddzielnych trybów ładowania – Furious Mode (tryb intensywny) i Standard Mode (standardowy). Tryb Furious Mode, czyli superszybkie ładowanie 180W, będzie można uruchomić jednym przyciskiem.

Infinix przekonuje, że dzięki nowej technologii szybkiego ładowania maksymalnie zmniejszył ryzyko przegrzania się baterii. Zastosowana przez producenta wieloelektrodowa końcówka wykazuje niższy opór wewnętrzny w porównaniu do konwencjonalnego rozwiązania jednoelektronowego. Nowa technologia zmniejsza o ponad 50% opór wewnętrzny i wytwarza mniej ciepła.

Technologia automatycznego zasilania dwukierunkowego zmniejsza powierzchnię obwodu zasilania o 60%, co jednocześnie zwiększa precyzję układu scalonego i oszczędza miejsce. Wydajność konwersji ładowania sięga 99%, dzięki czemu zminimalizowane zostaje ryzyko przeciążeń i przegrzania.

W technologii 180W Thunder Charge zastosowano aż 111 mechanizmów zabezpieczających, które mają chronić sam telefon, ładowarkę oraz jej kabel. Systemy bezpieczeństwa uruchamiają się automatycznie w przypadku wystąpienia wysokiej temperatury, wyższego poziomu napięcia czy interferencji elektromagnetycznej.

Dodatkowo w wejściach USB, chipach ładowarkowych, na baterii oraz innych miejscach wewnątrz urządzenia, zamontowano 20 czujników temperatury, dzięki którym ładowanie monitorowane jest w czasie rzeczywistym i wspomagane algorytmem regulacji temperatury. Podczas ładowania temperatura smartfonu wynosi poniżej 43 stopni C.

Kabel ładujący w technologii 180W Thunder Charge wyposażony jest w czip szyfrujący Infinix, który zapewnia ultraszybkie ładowanie przy mocy wyjściowej 180 W. Ma to znaczenie w przypadku, gdy do urządzenia podpięty zostanie inny kabel. Wówczas technologia 180W Thunder Charge wykrywa maksymalny poziom transmisji mocy kabla i odpowiednio dostosowuje parametry. W przypadku kabla bez czipa szyfrującego Infinix, w celu zapewnienia bezpiecznego ładowania, następuje automatyczne ograniczenie mocy do 60 W lub 100 W.

W 180W Thunder Charge zastosowano nowy materiał półprzewodnikowy GaN, pozwalający na pracę w środowiskach, w których temperatura przekracza 40° C.

Dzięki wykorzystaniu adaptera kompatybilnego z wieloma protokołami ładowarka Infinix będzie się nadawała do szybkiego ładowania większości dostępnych na rynku urządzeń elektronicznych przy mocy do 100 W – w tym telefonów komórkowych, tabletów oraz laptopów – również przy użyciu kabli innych producentów.

Technologia 180W Thunder Charge zadebiutuje na rynku w drugiej połowie tego roku, wraz z najnowszymi smartfonami firmy Infinix.

Źródło zdjęć: Infinix