Infinix wejdzie na polski rynek. To producent smartfonów z Szanghaju

Infinix to kolejna chińska marka smartfonów, która oficjalnie zadebiutuje w Polsce. Producent z Szanghaju oferuje swoje produkty w ponad 40 krajach świata i w ostatnich latach zalicza duże wzrosty sprzedaży.

Infinix to założona w 2013 roku firma, która zajmuje się produkcją i sprzedażą urządzeń mobilnych. Obecnie sprzęt tej marki można oficjalnie kupić w ponad 40 krajach, przede wszystkim w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie. W najbliższych tygodniach smartfony Infinix mają trafić do Polski oraz do Czech.

Doświadczenia Infinix zdobyte w wielu krajach Azji, Ameryki Łacińskiej czy Afryki pozwoliły nam uwierzyć, że łącząc wysokiej jakości produkty, przystępną cenę i nowoczesną technologię możemy zdobyć nawet najbardziej wymagające rynki, takie jak Polska. Jako nowoczesna marka rozumiemy obecne potrzeby użytkowników. Sądzimy, że Infinix szybko podbije serca młodych ludzi w Polsce, zapewniając im komfortowy dostęp do cyfrowej rzeczywistości. Rynki w Polsce i w Czechach mają kluczowe znaczenie dla Infinix ze względu na szerokie grono zorientowanych technologicznie użytkowników z odpowiednimi dochodami oraz położenie geograficzne dające możliwość dalszej ekspansji w przyszłości.

– powiedział Benjamin Jiang, dyrektor zarządzający w Infinix



Infinix chwali się, że produkty tej firmy wyposażone są w najnowocześniejsze, oczekiwane przez użytkowników rozwiązania technologiczne i funkcje. Są to między innymi wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości, superszybkie ładowanie oraz zaawansowane aparaty fotograficzne, wyposażone w sztuczną inteligencję (AI). A to wszystko można znaleźć w przystępnych cenowo urządzeniach, które pozwalają w pełni wykorzystywać możliwości cyfrowego świata.

Firma ogłosiła niedawno wprowadzenie technologii Future Light Painting Leather, dzięki której skórzana oprawa smartfonu zmienia kolor pod wpływem światła UV. W drugiej połowie 2021 roku Infinix zaprezentował natomiast pierwszy telefon koncepcyjny z szybkim ładowaniem o mocy 160 W. W tym samym roku Infinix połaczył siły z gigantami takimi jak Microsoft i Intel, wprowadzając na rynek swój pierwszy flagowy laptop z serii Inbox X1.

Infinix Mobile należy do portfolio jednego z czołowych w skali globalnej producentów smartfonów – Transsion Holdings. Według danych Counterpoint Research, łączna sprzedaż telefonów w przypadku trzech należących do Transsion marek kształtowała się w 2021 roku na poziomie 185 milionów sztuk, a liczba sprzedanych smartfonów wzrosła o 61%. Do tej pory strategia Transsion Holdings opierała się na obecności na rynkach w krajach rozwijających się. Według danych Counterpoint Research w 2021 roku firma podwoiła sprzedaż smartfonów w Indiach i była największym dostawcą urządzeń tego typu w Pakistanie.

Więcej informacji o produktach firmy Infinix można znaleźć na stronie www.infinixmobility.com/pl/.

Źródło zdjęć: Infinix

Źródło tekstu: Infinix