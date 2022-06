Realme wprowadza do Polski smartfony z serii GT Neo 3. Z jaką ceną?

W Polsce debiutują smartfony z serii Realme GT Neo 3. Wśród nich jest model z ładowarką o mocy 150 W, a także wersja telefonu GT Neo 3T inspirowana serialem Dragon Ball Z.

Realme GT Neo 3 z ładowaniem 150 W

Realme GT Neo 3 w wersji debiutującej w Polsce oferuje rekordowo szybkie ładowanie, a także wysokiej klasy design, inspirowany światem motoryzacji i historią legendarnego kierowcy Carrolla Shelby'ego, który w 1965 roku namalował wzdłuż karoserii samochodu pasy podkreślające jego sportowy charakter. Dwa wyścigowe paski są również obecne na tylnej obudowie nowego GT Neo 3 150W, dostępnego w trzech wersjach kolorystycznych: niebieskiej, białej oraz czarnej.

Motyw wyścigów jest widoczny również w parametrach nowego smartfonu. Realme GT Neo 3 bije rekordy prędkości ładowania za pomocą technologii UltraDart 150 W, osiągając 50% naładowania zaledwie w 5 minut. Producent chwali się, że smartfon ten został wyposażony w baterię, której efektywna pojemność wynosi przynajmniej 80% po 1600 pełnych cyklach ładowania i rozładowania. Jest to dwukrotność standardu branżowego.

Zobacz: Realme 9: co przekonuje do telefonu bez 5G? Sprawdzamy

Zobacz: Realme 9 5G mógł być bardzo udanym średniakiem 5G (test)

Wewnątrz obudowy pracuje nowy układ MediaTek Dimensity 8100, produkowany w procesie 5 nm firmy TSMC. Zapewnia on bardzo wysoką wydajność dla płynnego działania wszystkich aplikacji czy gier, a jego temperatura jest trzymana w ryzach przez największy w historii marki obszar chłodzenia o powierzchni 39,606 mm2 oraz komorę parową ze stali nierdzewnej o powierzchni 4129 mm2. Smartfon trafia do Polski w wariancie z 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci masowej.

Z przodu smartfonu znalazł się 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 120 Hz. W jego górnej części wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix. Główny aparat z tyłu wykorzystuje sensor Sony IMX766 o rozdzielczości 50 Mpix. Towarzyszą mu dwa dodatkowe aparaty: ultraszerokokątny 8 Mpix oraz makro 2 Mpix.

Realme GT Neo 3T

Kolejny smartfon, który debiutuje w naszym kraju, to zaprezentowany wczoraj globalnie Realme GT Neo 3T. Obudowa tego urządzenia w żółtym i białym wariancie kolorystycznym została zainspirowana szybkością i nawiązuje do flagi wyścigowej. Jak informuje producent, ma to związek z użyciem w jego przypadku szybkiego ładowania SuperDart 80 W, dzięki czemu wystarczy 12 minut. by z poziomem naładowania akumulatora dotrzeć od 0% do 50%.

Smartfon jest napędzany układem Qualcomm Snapdragon 870, który umożliwia urządzeniu dostosowanie się do różnego rodzaju wyzwań, w tym pracy, nauki czy codziennej rozrywki. SoC produkowany jest w technologii 7 nm i zapewnia wysoką wydajność telefonu oraz gwarantuje płynną rozrywkę, jednocześnie umożliwiając korzystanie z łączności 5G.

Realme GT Neo 3T został wyposażony w 6,62-calowy wyświetlacz AMOLED, o częstotliwości odświeżania 120 Hz i rozdzielczości FullHD+. Ekran ma ponadto szczytową jasność na poziomie 1300 nitów, co przekłada się na jego dobrą czytelność nawet w pełnym słońcu. Zestaw fotograficzny jest tu zbliżony do tego z modelu GT Neo 3, ale z jedną zmianą – główny aparat ma rozdzielczość 64 Mpix.

Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z

Smartfon Realme GT Neo 3T jest również dostępny w specjalnej wersji Dragon Ball Z Edition, będącej efektem współpracy z twórcami legendarnego już anime i mangi. Poza dopracowanym projektem obudowy oraz opakowania, telefon został wyposażony w unikalne motywy interfejsu oraz tapety inspirowane klasycznymi postaciami ze świata anime. Każdy, kto zdecyduje się na zakup limitowej edycji Realme GT Neo 3T, otrzyma w zestawie:

kolekcjonerskie karty Dragon Ball Z,

specjalną igłę do tacki na SIM,

inspirowane Drago Ballem Z ikony, animacje, tapety i naklejki,

dedykowane pudełko.

Realme Air Buds 3 w limitowanej serii

Wraz z premierą nowych smartfonów z serii GT Neo 3, Realme przygotowało limitowaną wersję bezprzewodowych słuchawek Air Buds 3 – Nitro Blue. Edycja specjalna, podobnie jak niebieska wersja kolorystyczna GT Neo 3, charakteryzuje się stylowym i poręcznym etui ładującym z dwoma białymi pasami nawiązującymi do świata wyścigów. Dodatkowo, słuchawki zostały wyposażone w system redukcji szumów do 42db. Czas pracy baterii Buds Air 3 wraz z etui pozwala na 30 godzin odtwarzania muzyki, dlatego słuchawki świetnie sprawdzą się w podróży i podczas aktywnego dnia.

Słuchawki zostały wyposażone w 10-milimetrowy przetwornik dynamicznego wzmocnienia basów ze specjalną membraną, który polepsza jakość odtwarzanych dźwięków. Technologia Bass Boost nie tylko wzmacnia natężenie basów, ale również poprawia słyszalność dźwięków o wysokiej częstotliwości. Dzięki temu słuchawki Realme powinny się sprawdzić zarówno u fanów mocnych brzmień, jak i miłośników utworów z wyraźnymi wokalami.

Dostępność i ceny

Realme GT Neo 3 150W 12/256 GB będzie od 15 do 16 czerwca 2022 roku dostępny w promocyjnej cenie 2999 zł w Media Expert (wybrane sklepy stacjonarne i sklep internetowy), Media Markt (wybrane sklepy stacjonarne i sklep internetowy), a także w sklepach internetowych Neonet, Komputronik, RTV Euro AGD i x-kom, oraz na sklep-realme.pl i realmeshop.pl. Regularna sprzedaż smartfonu ruszy 17 czerwca tego roku z ceną 3299 zł w sklepach Media Expert, Media Markt, Neonet, Komputronik, RTV Euro AGD i x-kom, na sklep-realme.pl i realmeshop.pl oraz u operatora sieci T-Mobile.

Dodatkowo, od 8 do 15 czerwca, u operatora sieci T-Mobile Realme GT Neo 3 150W (12/256) będzie dostępny w zestawie z limitowaną edycją bezprzewodowych słuchawek Realme Buds Air 3.

Realme GT Neo 3T 8/128 GB będzie dostępny od 15 czerwca 2022 roku w sklepach internetowych na sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl. Cena urządzenia wyniesie 2099 zł. Z kolei Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition 8/256 GB będzie dostępny od 8 lipca tego roku w sklepach sieci Media Expert, a także na sklep-realme.pl i realmeshop.pl za 2499 zł.

Słuchawki Realme Buds Air 3 w specjalnej, niebieskiej edycji trafią do sprzedaży 15 czerwca tego roku z ceną 349 zł. Kupić je będzie można w sklepach Media Expert, Media Markt, Neonet, Komputronik, RTV Euro AGD oraz x-kom, a także na stronach sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl.

Zobacz: ZTE Axon 40 Ultra wkracza do Europy. Ma podekranowy aparat i flagową specyfikację

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold4 dostanie 1 TB pamięci

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme