Gorąca premiera! Polski debiut smartfonów Infinix HOT 11

Infinix to nowa marka smartfonów na rynku polskim. Producent debiutuje z modelami Infinix HOT 11 i HOT 11S

Marka Infinix ledwo zadebiutowała w Polsce i od razu rzuca się na głęboką wodę, wkraczając w segment zdominowany przez Xiaomi i Realme. Producent wprowadza bowiem na rynek dwie konstrukcje budżetowe, które mają rywalizować o portfele oszczędnych klientów: Infinix HOT 11 HOT 11S.

Infinix HOT 11 - budżetowy aż do przesady

Infinix HOT 11 to model na wskroś budżetowy. Urządzenie pracuje pod kontrolą procesora MediaTek Helio G37, który - nie oszukujmy się - nawet w codziennych zastosowaniach demonem szybkości to zdecydowanie nie jest. Oprócz tego znajdziemy tutaj wyświetlacz IPS o przekątnej 6,82" i rozdzielczości raptem 720x1640 oraz pokaźny akumulator 6000 mAh. Niestety bez obsługi szybkiego ładowania.

Aparat to potrójna jednostka z głównym modułem o rozdzielczości 50 MP. Oprócz tego na pleckach znajdziemy sensor głębi o rozdzielczości 2 MP i coś, co producent nazywa "AI Lens". Nie pytajcie - też nie wiem, co to ma być. Gdybym był cynikiem, to pewnie bym napisał coś o próbie bajerowania mniej obeznanych klientów, ale z grzeczności się powstrzymam. Przednia kamerka ma natomiast rozdzielczość 8 MP.

Telefon ma pracować pod kontrolą Androida 11. Warto jeszcze dodać, że nie obsługuje łączności NFC, a więc także płatności zbliżeniowych.

Infinix HOT 11S - nadchodzi rywal serii Redmi?

Infinix HOT 11S oferuje zbliżoną specyfikację, ale jednak wypada bardziej interesująco. Przede wszystkim mamy tu procesor MediaTek Helio G88, który powinien zapewnić jakąś sensowną wydajność. Na pokładzie znajdziemy też łączność NFC oraz wyświetlacz o przekątnej 6,78", rozdzielczości 1080x2460 i odświeżaniu 90 Hz.

Niestety obyło się to kosztem nieco mniejszego akumulatora, który tym razem ma 5000 mAh. Bez zmian został natomiast aparat, gdzie ponownie mamy sensor 50 MP sparowany z sensorem głębi i modułem "AI Lens" oraz przednią kamerkę 8 MP.

Niestety nie znamy jeszcze polskich cen obydwu urządzeń. Patrząc jednak na ich specyfikację, trzymamy kciuki, że nie będą one wygórowane. W innym wypadku nie wróżymy nowej marce dużego sukcesu

