Vivo Y77 5G debiutuje. To kolejny budżetowiec z 5G

Ledwo co informowaliśmy o powolnym uniezależnianiu się Realme od Oppo, a tu kolejne nowiny z obozu BBK Electronics. Tym razem dotyczą one jednak Vivo, czyli największego indywidualisty z czwórki rodzeństwa. Vivo zaprezentował model Vivo Y77 5G.

Vivo Y77 5G debiutuje. Cena brzmi dobrze

Większość najbardziej interesuje się serią X i nic dziwnego. To one mają najbardziej kuszącą specyfikację techniczną. To jednak smartfony z serii Y są tymi, na które szybciej spojrzy przeciętny klient. Vivo Y77 5G ma układ MediaTek Dimensity 810. Do kompletu użytkownik otrzyma 8 GB RAM (i 4 GB RAM wirtualnego) oraz 256 GB pamięci wbudowanej. Mało? Zawsze można użyć karty pamięci.

Smartfon będzie miał wyświetlacz LCD o przekątnej 6,58 cala. Vivo zastosował też pewne zmiany w porównaniu do poprzednich telefonów. Zamiast szybkiego ładowania 44 W - będzie 18 W, ale pojemność akumulatora wzrośnie z 4100 mAh do 5000 mAh. Aparat główny jest podwójny i ma sensory 50 Mpix i 2 Mpix. Z przodu jest pojedynczy sensor 16 Mpix.

Telefon pojawi się w pierwszej kolejności na rynkach takich jak Chiny i Malezja. Urządzenie ma kosztować 1300 juanów, to około 894 złote.

