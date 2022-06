Dopiero co pojawił się Vivo X80? Zaraz będzie kolejny Vivo X

Już niedługo pojawi się kolejny smartfon z serii Vivo X80. Tym razem będzie to wariant Lite. Tak przynajmniej wynika ze specyfikacji technicznej.

Pod koniec kwietnia oficjalnej premiery doczekała się seria Vivo X80. Okazuje się jednak, ze chiński producent wcale nie zamierza kończyć ze smartfonami z tej rodziny. Nowe Vivo nie zdążyły jeszcze zadebiutować na całym świecie, a już Vivo szykuje kolejny model z serii Vivo X.

Kolejny Vivo X80. Tym razem wersja Lite

Jak widać Vivo X80, Vivo X80 Pro i Vivo X80 Pro+ to za mało dla producenta. Nie znamy jeszcze nazwy nowego smartfonu, ale to specyfikacja wskazuje na wersję Lite. Układem będzie nienazwany wyrób 5G z taktowaniem 2,2 GHz. Możemy być pewni, że będzie to któryś z członków serii MediaTek Dimensity.

Wyświetlacz AMOLED będzie miał przekątną 6,67 cala. Do kompletu dostaniemy podwójny aparat główny 50 Mpix + 2 Mpix. Akumulator będzie miał pojemność 4400 mAh. Będziemy go mogli szybko naładować dzięki technologii 80 W.

Pod względem pamięci standardowo możemy się spodziewać całej plejady różnych wariantów. Do wyboru będzie 6, 8 i 12 GB RAM oraz 128, 256 i 512 GB pamięci wbudowanej.

Źródło zdjęć: vivo

Źródło tekstu: gsmarena