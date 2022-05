Vivo Y75 5G doczekał się w końcu wersji 4G. I po co?

Vivo Y75 doczekał się wersji 4G. Pytanie tylko... po co? Nowy smartfon delikatnie mówiąc ginie w tłumie.

Pod koniec stycznia Vivo zaprezentował w Indiach model Vivo Y75. Był to bardzo zastanawiający smartfon, którego grupy docelowej ciężko było się domyślić. Teraz Vivo zaprezentował jego wersję 4G. Trochę ginie ona w tłumie. Łagodnie to ujmując.

Vivo uczy jakich telefonów nie sprzedawać

Smartfon ma wyświetlacz o przekątnej 6,44 cala, co jest tak typowe w dzisiejszych czasach, że doskonale pasuje do niego wzornictwo nowego telefonu. Wygląda on bowiem jak każdy inny smartfon Vivo. Sercem urządzenia jest układ MediaTek Helio G96.

Do kompletu użytkownik dostanie 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Można też uzyskać 4 GB RAM-u wirtualnego. Aparat główny ma trzy sensory i są to 50 Mpix, 8 Mpix i 2 Mpix. Z przodu znajduje się natomiast naprawdę imponujący sensor 44 Mpix. W kwestii oprogramowania nie ma nic zaskakujacego - jest to Android 12 z nakładką Funtouch 12. Akumulator ma pojemność 4050 mAh.

Telefon kosztuje w Indiach 20999 rupii, czyli równowartość 1180 złotych. To tylko troszkę mniej niż ten sam smartfon tam w wersji 5G. I z większym akumulatorem. Pytanie kto to kupi.

