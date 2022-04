Vivo w gazie: niedługo Vivo S15 Pro i jeszcze jeden tajemniczy model

Vivo jest na fali. Chiński producent szykuje dwie kolejne premiery. Tym razem będą to Vivo S15 Pro i drugi tajemniczy telefon.

Vivo ostatnio zaprezentował zarówno flagową serię Vivo X80, jak i tańszy Vivo S15e. To wcale nie jest jednak koniec nowości Vivo. Chiński producent szykuje już dwa kolejne smartfony.

Vivo S15 Pro już niedługo. Razem z nim inny telefon

Pierwszy z nich to Vivo S15 Pro, czyli lepsza wersja zaprezentowanego już Vivo S15e. Przeszedł on już certyfikację TEANAA i 3C, a to oznacza rychły debiut. Model będzie miał układ MediaTek Dimensity 8100. Wyświetlacz AMOLED będzie miał przekątną 6,62 cala.

Do kompletu powinniśmy otrzymać główny sensor tylnego aparatu 50 Mpix i Androida 12. Nakładką będzie OriginOS. Akumulator będzie miał pojemność 4400 mAh. Będzie można go szybko naładować dzięki technologii 80 W.

Drugi smartfon jest bardziej tajemniczy. Tutaj nie wiemy jak dokładnie będzie się nazywać. Na pewno jednak taka sama będzie pojemność akumulatora. Wyświetlacz powinien mieć przekątną 6,56 cala. Niedługo jednak powinien zacząć się tradycyjny festiwal przecieków.

