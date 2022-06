Vivo też chce mieć smartfon z szybkim ładowaniem do 200 W

Firma Vivo również pracuje nad szybkim ładowaniem baterii w smartfonie o mocy do 200 W. Zgodnie z najnowszymi raportami, miałaby ona trafić do przyszłym flagowców marek iQOO oraz Vivo.

W kwestii zasilania smartfonów od dawna niewiele się zmienia. Wciąż w urządzeniach tych stosowane są akumulatory litowo-jonowe lub litowo-polimerowe, których pojemność na ogół sięga 5000 mAh. Producenci, przynajmniej niektórzy, skupili się bardziej na szybkości ładowania baterii, a nową granicą jest moc 200 W.

Zobacz: Xiaomi HyperCharge 200 W: masowa produkcja dopiero w 2022 roku

Zobacz: OPPO zagina fizykę: Ładowarka 200 W i bateria, która sama się naprawia

Do grona firm, które chcą mieć smartfon z szybkim ładowaniem 200 W chce dołączyć Vivo. Według chińskich źródeł, ładowarka o takiej mocy otrzymała w tym kraju certyfikację i zaczyna być produkowana. Z kolei pierwszy smartfon, który ją wykorzysta - iQOO 10 Pro - ma się pojawić do końca 2022 roku.

Adapter V2001L0B0-CN zapewnia napięcie 20 V przy prądzie 10 A. Ma on również być w stanie zapewnić zasilanie ładowarkom bezprzewodowym o mocy 65 W (20 V / 3,25 A). Aktualny flagowiec submarki Vivo, iQOO 9 Pro, oferuje szybkie ładowanie przewodowe o mocy do 120 W i bezprzewodowe do 50 W.

Szybkie ładowanie o mocy do 200 W może się pojawić również w przyszłych flagowych smartfonach z serii Vivo X90.

Zobacz: Vivo Y75 5G doczekał się w końcu wersji 4G. I po co?

Zobacz: Vivo w gazie: niedługo Vivo S15 Pro i jeszcze jeden tajemniczy model

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Vivo

Źródło tekstu: Weibo, MyFixGuide