Wreszcie bez opóźnień - Huawei P50 będzie 29 lipca

Jeszcze w tym miesiącu oficjalnie zadebiutuje nowy smartfon Huawei P50. Tym razem na szczęście obędzie się bez kolejnych opóźnień.

Huawei kilkukrotnie w tym roku przesuwał już debiut swojej serii P50. Na szczęście pierwsze urządzenie z serii pojawi się już 29 lipca. Dokładnie tak mówiły też wcześniejsze zapowiedzi. Tym razem na szczęście obyło się bez kolejnych opóźnień. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że klasyczny Huawei P50 będzie miał Snapdragona 888 i będzie działał wyłącznie w sieci 4G. Wynika to z niedoboru układów Kirin. Klienci wymagający 5G będą mogli kupić modele Huawei P50 Pro oraz Huawei P50 Pro+, które będą działały właśnie dzięki Kirinom 9000. One nie pojawią się jednak tego samego dnia, co ich klasyczny brat.

Nie wiadomo jednak, kiedy pojawią się pozostałe modele z serii. Nie wiemy również, kiedy Huawei P50 opuści Chiny i stanie się dostępny dla potencjalnych użytkowników z innych krajów. Dowiemy się tego najprawdopodobniej już 29 lipca. Będzie to najpewniej jedyna flagowa seria Huaweia w tym roku - tym razem nie zobaczymy bowiem telefonów z serii Mate. Tegoroczny Huawei P50 będzie też ostatnim owocem współpracy Huaweia oraz firmy Leica.

Zobacz: Petal Mail już dostępny. To odpowiedź Huawei na Gmaila

Zobacz: Promocyjny powiew lata w Huawei to zegarki, tablety i laptopy w atrakcyjnych cenach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: huawei

Źródło tekstu: mydrivers via gsmarena