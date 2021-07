Petal Mail to odpowiedź Huawei na Gmaila

Huawei ruszył z usługą, która ma stanowić odpowiedź chińskiego producenta na Google Gmail. Petal Mail to aplikacja, ale i usługa w chmurze, a także możliwość założenia własnej skrzynki w domenie petalmail.com.

Petal Mail dostępny jest jako aplikacja w sklepie AppGallery, ale nie jest to typowy klient pocztowy, do którego można podłączyć zewnętrzne konta e-maila. Po uruchomieniu użytkownik zachęcany jest do założenia konta w domenie petalmail.com. Można to zrobić dwoma kliknięciami, a aplikacja korzysta z Huawei ID, czyli osobistego konta użytkownika w ekosystemie Huawei, i integruje się z nim.

Zobacz: Huawei rozpoczął wysyłanie HMS Core 6.0. Większe bezpieczeństwo i optymalizacja

Dzięki Huawei ID poczta Petal Mail będzie na bieżąco synchronizowana ze wszystkimi urządzeniami Hauwei, na których jest zalogowany użytkownik. Co więcej, z poczty można też skorzystać za pomocą przeglądarki na komputerze, wchodząc na adres petalmail.com. Tam należy się zalogować za pomocą Huawei ID, czyli np. adresu poczty e-mail na innym koncie, ale można też posłużyć się swoim nowym adresem @petalmail.com i używać go w przyszłości do logowania się w usługach Huawei.

Oczywiście zanim Petal Mail będzie w stanie realnie konkurować z Gmailem czy innymi podobnymi usługami pocztowymi, Huaweia czeka jeszcze sporo pracy. Zarówno aplikacja na smartfony, jak skrzynka dostępna przez przeglądarkę są maksymalnie uproszczone, a liczba dostępnych funkcji nie pozwala na zbyt wiele. Poczta Petal Mail umożliwia w tej chwili na wysyłanie i odbieranie wiadomości z załącznikami, usuwanie lub archiwizowanie wiadomości gestem w aplikacji, oznaczanie ich gwiazdką, a także stworzenie listy blokowanych nadawców.

Dostawcą usługi Petal Mail jest spółka Aspiegel SE zarejestrowana w Irlandii. Jest to firma zależna Huawei, która powstała kilka lat temu jako dostawca usług cyfrowych producenta i odpowiada za cały ekosystem Huawei, czyli też AppGallery czy inne usługi Petal. Aspiegel SE odpowiada też za bezpieczeństwo użytkowników i przetwarzanie ich danych osobowych, na określonych w regulaminie zasadach.

Regulamin usługi Petal Mail dostępny jest tu.

Zobacz: Huawei rozdaje prezenty na pierwsze urodziny Petal Search

Zobacz: Huawei szykuje Petal Keyboard, Petal Vision i Petal Assistant

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: wł.