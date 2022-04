W Polsce debiutuje Oppo Watch Free. Sposób na bezsenność i chrapanie

Oppo Watch Free to nowy zegarek na polskim rynku. Smartwatch wyposażony jest nie tylko w opcje monitorowania aktywności sportowych, ale także w rozbudowany system monitorowania snu Osleep, pozwala także minimalizować zagrożenia dla zdrowia, wiążące się z chrapaniem.

Oppo Watch to smart zegarek o prostokątnej kopercie o rozmiarze 46 x 30 x 11,4 mm i wadze około 33 g, która zapewnia wodoszczelność do 50 m. Ma ekran AMOLED o przekątnej 1,64 cala, pokryty odpornym na zarysowania szkłem 2,5D. Do wyboru jest ponad 40 tarcz zegarka.

Oppo Watch Free został wyposażony w 6-osiowy czujnik ruchu i optyczny czujnik tętna, obsługujące ponad 100 trybów sportowych. Wszystkie aktywności wykonywane w ciągu dnia mogą być sprawdzone w specjalnym dzienniku (Daily Activity), natomiast dla początkujących biegaczy zostały stworzone programy treningowe, które pomogą im utrzymać dobrą kondycję lub zrzucić zbędne kilogramy.

Zegarek w walce z bezsennością

Zdaniem producenta najważniejszą cechą zegarka Oppo Watch Free jest rozbudowany system monitorowania snu OSleep. Funkcja ta w kompleksowy sposób monitoruje sen oraz aktywności przed i po położeniu się do łóżka. Oppo przekonuje, że wspierana przez czujniki i algorytmy funkcja może skutecznie wykrywać problemy ze snem i proponować rozwiązania.

Aby pomóc w szybkim wykryciu problemów z oddychaniem podczas snu, Oppo Watch Free wyświetla wskaźniki, takie jak średni poziom tlenu we krwi podczas snu, sumaryczna liczba chrapnięć oraz maksymalna liczba decybeli chrapania.

Zegarek pozwala także zmniejszyć ryzyko tzw. bezdechu sennego (SAS), które jest skutkiem chrapania. Oppo Watch Free wykorzystuje specjalną funkcję oceny związanego z tym zagrożenia. Składają się na nią algorytm oceny chrapania Oppo, ciągłe monitorowanie saturacji za pomocą optycznego czujnika SpO2, wykrywanie zmienności tętna za pomocą optycznego czujnika tętna i rejestracja chrapania za pomocą telefonu.

Funkcje zegarka Oppo Watch Free pomagają także w szybszym zasypianiu i poprawiają jakość snu. Smartwatch, na podstawie różnych parametrów snu, informuje użytkownika, kiedy ma iść spać, a następnie analizuje latencję snu, czas jego trwania oraz fazy za pomocą takich funkcji, jak analiza głębokiego i lekkiego snu oraz monitorowanie fazy REM.

Dzięki smartwatchowi można monitorować tętno przez całą dobę. Jeśli jest ono zbyt wysokie, zegarek zacznie wibrować. Oppo Watch Free dostarcza inne funkcje: powiadomienia o wiadomościach z aplikacji i połączeniach, kontrola muzyki czy opcja wskazania lokalizacji smartfonu.

Jak zapewnia Oppo, dzięki baterii o pojemności 230 mAh można korzystać z zegarka nawet przez dwa tygodnie na jednym ładowaniu. Jeśli jednak ktoś zapomni podłączyć go do ładowarki, wystarczy podłączyć smartwatch do prądu na 5 min, by móc korzystać z urządzenia przez cały dzień.

Oppo Watch Free jest dostępny w sprzedaży w kolorze czarnym w cenie 399 zł.

