Oppo Enco Air2 – nowe słuchawki wchodzą do Polski. Jest też promocja

Firma Oppo wprowadza na polski rynek bezprzewodowe słuchawki Enco Air2. Z powodu premiery w niższej cenie można kupić dwa inne modele, Enco Air i Enco Free2.

Oppo Enco Air2

Oppo Enco Air2 to nowe słuchawki bezprzewodowe TWS na polskim rynku. Jak podaje producent, zapewniają one wysoką, jak na cenę, jakość dźwięku, dzięki zastosowaniu 13,4-milimetrowego tytanowego przetwornika z kompozytową membraną. Taka konstrukcja przekłada się na głębokie, wyraziste basy, krystalicznie czyste dźwięki średnie oraz wysokie tony. jest tu też wzmacniacz basowy.

W modelu Oppo Enco Air2 obudowa ładująca stanowi charakterystyczny element, wyróżniający urządzenie. Jej górna część jest prawie przezroczysta, nawiązując w ten sposób do designu poprzedniej generacji tego modelu. Co więcej, każda ze słuchawek waży tylko 3,5 g, co dodatkowo wyróżnia te urządzenia na tle konkurencji. Wygoda ich użytkowania została sprawdzona poprzez testy analizujące układ wkładek dousznych względem budowy ucha. W rezultacie stworzono wygodną konstrukcję, która nie uciska nadmiernie, a przy tym pozostaje bardzo lekka.

Bezprzewodowe słuchawki Oppo Enco Air2 umożliwiają słuchanie muzyki przez 4 godziny. W przypadku zastosowania etui, czas odtwarzania rośnie do 24 godzin. Oppo Enco Air2 to także niski poziom opóźnień ze stabilną transmisją Bluetooth 5.2. Użytkownik może włączyć tryb gry za pomocą trzykrotnego dotknięcia. W ten sposób łatwo przeniesie się do trybu niskiego opóźnienia. Został on specjalnie zaprojektowany w celu rozwiązania takich problemów, jak brak synchronizacji dźwięku i obrazu czy inne zakłócenia utrudniające rozgrywkę. Model otrzymał ponadto certyfikat TÜV Rheinland High Performance and Low Latency, potwierdzający jakość funkcji.

Oppo zadbało także o wysoką jakość połączeń. Przede wszystkim za sprawą funkcji redukcji szumów wspartej sztuczną inteligencją, która eliminuje niepożądane dźwięki nawet w przypadku hałasu z otoczenia. Dzięki temu głos użytkownika słuchawek pozostaje wyraźny dla odbiorcy, a samej rozmowy nic nie zakłóca. Dodatkowo słuchawki są wyposażone w ulepszony system inteligentnego sterowania dotykowego. Natomiast posiadacze smartfonów marki Oppo wykorzystają Enco Air2 również na przykład do zdalnego sterowania aparatem bez potrzeby użycia rąk.

Dostępność i cena

Słuchawki Oppo Enco Air2 są dostępne w białej i błękitnej wersji kolorystycznej, w cenie 199 zł.

Promocje na słuchawki z Serii Enco

W związku z wprowadzeniem nowego modelu Enco Air2 na rynek, Oppo obniżyło ceny wybranych modeli słuchawek TWS z serii Enco. Taniej można kupić modele:

Oppo Enco Air za 249 zł (obniżka z 299 zł),

(obniżka z 299 zł), Oppo Enco Free2 za 399 zł (obniżka z 599 zł).

Z oferty można skorzystać do 28 kwietnia 2022 roku.

