USB-C będzie standardem. UE zmusi do tego producentów

USB-C ma być standardowym złączem dla elektroniki użytkowej w Europie. Wszystkie smartfony, czytniki e-booków, zegarki i inne urządzenia mają korzystać z takich samych ładowarek.

Regulatorzy unijni będą naciskać na producentów smartfonów i innego typu elektroniki użytkowej, by używali złącza USB-C w swoich urządzeniach. Ma to sporo zalet, od szybkiego ładowania po możliwość zalezienia kabla w dowolnym miejscu. Pamiętacie czasy, kiedy każdy miał ładowarkę do Nokii? Będzie jeszcze lepiej.

To też korzyść dla środowiska, gdyż będziemy wyrzucać mniej elektrośmieci. Parlament Europejski szacuje, że w 27 krajach członkowskich mamy łącznie 51 tysięcy ton starych ładowarek. Ładowarka do mojego smartfonu razem z kablem waży 70 gramów, 100 takich ładowarek to 7 kilogramów, a PE mówi o setkach milionów starych ładowarek. Masa elektrośmieci rośnie z każdym dniem.

Zobacz: USB-C muzyczną przyszłością w smartfonach

Zobacz: Nie tylko USB-C można podłączyć odwrotnie

Parlament Europejski wnioskuje o wprowadzenie obowiązku stosowania uniwersalnej ładowarki przez producentów elektroniki. Członkowie Parlamentu Europejskiego mogli już zapoznać się z projektem, głosowanie odbędzie się w najbliższych dniach.

To Apple jest celem, a nie nasza wygoda

Być może pamiętacie, że w 2011 roku w Unii Europejskiej powstał bardzo podobny projekt ujednolicenia ładowarki. Doszliśmy do poziomu absurdu, na którym smartfonów tego samego producenta nie można było naładować tą samą ładowarką. Wtedy Europarlament zachęcał do stosowania złącza micro-USB w urządzeniach sprzedawanych na europejskich rynku. Zmiana zrobiła mnóstwo dobrego dla rynku smartfonów i dla środowiska.

PE zachęcał, ale obowiązku nie było. Pod projektem podpisało się wielu producentów smartfonów, w tym Apple. Prawdopodobnie tylko po to, by potem pokazać, że jej to nie dotyczy. W 2012 roku zaprezentowany został iPhone 5 ze złączem Lightning.

Zobacz: Apple przestanie dodawać do zestawów adaptery Lightning

Zobacz: UE chce zmusić Apple do złącza USB

Tym razem PE chce wymuszać stosowanie USB-C we wszystkim, gdzie to ma sens. Apple nie ma już wymówek, choć wątpię, że podda się bez walki. Opłaty licencyjne za korzystanie ze standardu USB-C nie będą małe, a inwestorów to nie ucieszy. Słyszeliśmy jednak pogłoski o tym, że iPhone w 2021 roku nie będzie już miał złącza Lightning.

Źródło tekstu: europa.eu