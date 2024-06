Twój samsung nie dostanie przydatnej funkcji

Najwięksi producenci rzadko blokują nowe funkcje Androida w swoich urządzeniach. Wygląda jednak na to, że Samsung będzie do tego tym razem zmuszony.

Samsung nie dostanie i już

Trochę zamieszania narobiła u Koreańczyków najnowsza funkcja Androida 15 - Instant Hotspot. Jest to usprawnienie poznające na korzystanie z dostępu do Internetu z naszego telefonu na innych urządzeniach, bez konieczności grzebania w ustawieniach. I to w ustawieniach zarówno telefonu, jak i tabletu czy Chromebooka.

Gdy będziemy chcieli skorzystać z internetu na tablecie czy Chromebooku na ekranie pojawi się monit z pytaniem, czy chcemy skorzystać z łączności komórkowej leżącego nieopodal telefonu. Wystarczy potwierdzić i gotowe, nawet nie trzeba mieć telefonu pod ręką.

Działa to dokładnie tak samo jak u Apple'a i... Samsunga

No i tu jest właśnie pies pogrzebany — z analogicznej funkcji posiadacze urządzeń Samsung mogą korzystać już od dawna. Nazywa się ona u Samsunga Auto Hotspot, ale działa przy tym nieco inaczej, bo ogranicza swoje działanie wyłącznie do sprzętów koreańskiego giganta. Jeśli więc masz telefon marki Samsung, a tablet lub Chromebooka innego producenta będzie trzeba się łączyć po staremu.

Według ostatnich doniesień Samsung nie zrezygnuje ze swojego Auto Hotspota na rzecz rozwiązania Google'a, które jest teraz częścią Google Play Services. Chyba najsensowniej dla klientów byłoby dać możliwość wyboru technologii przez samego użytkownika, dokładnie tak jak robi to już Samsung w przypadku asystentów głosowych Google i Bixby.

