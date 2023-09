Tecno Phantom V Flip: nowy telefon z klapką. Cena wymiata

Firma Tecno dołączyła do grona producentów klapkowych smartfonów z zaginanym ekranem. Nowy Tecno Phantom V Flip wchodzi już do sprzedaży w całkiem niskiej cenie.

Seria smartfonów Phantom to urządzenia Tecno z najwyżej półki, stanowiące pokaz możliwości firmy. Teraz dołączył do nich klapkowy model Tecno Phantom V Flip.

Zobacz: Tecno Phantom Ultimate – ekran rozwija mu się w bok

Smartfon wyróżnia się nieco inną niż u konkurencji stylistyką. W stanie złożonym na klapce widać okrągły ekran OLED o średnicy 1,32 cala (466 x 466, 800 nitów) otoczony modułem aparatu z dwoma obiektywami. Na wyświetlaczu pojawiają się powiadomienia, ale może też służyć jako podgląd do robienia zdjęć selfie głównym aparatem.

Złożony Tecno Phantom V Flip ma 15 mm grubości, a po otwarciu obudowa spłaszcza się do zaledwie 7 mm. Po rozłożeniu na użytkownika czeka ekran AMOLED LTPO o przekątnej 6,9 cala w rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2640, 22:9) z odświeżaniem 120 i jasności 1000 nitów.

Sercem modelu Phantom V Flip jest układ Mediatek Dimensity 8050 wykonany w litografii 6 nm, z najszybszym rdzeniem o taktowaniu do 3 GHz. Jedyna konfiguracja pamięci łączy 8 GB RAM z 256 GB pamięci UFS 3.1.

Wspomniane dwa zewnętrzne aparaty wykorzystują matryce 64 Mpix (f/1,7, PDAF) i 13 Mpix (F/2,2, szerokokątny). Smartfonem można nagrywać filmy wideo o rozdzielczości 4K w 30 kl./s. Aparat do selfie w głównym ekranie ma 32 Mpix (f/2.5).

W smartfonie udało się zmieścić akumulator o pojemności 4000 mAh z ładowaniem o mocy 45 W.

Phantom V Flip dostarczany jest z systemem HIOS 13.5 na bazie Androida 13. Wśród programowych nowości znalazła się asystentka EllaGPT, która za pomocą AI ma ułatwiać obsługę urządzenia.

Tecno Phantom V Flip powstał w wersji czarnej i fioletowej. Smartfon wchodzi najpierw do sprzedaży w Indiach, gdzie oferowany jest za 49 999 rupii, co oznacza nieco ponad 2600 zł. Świetna cena, ale w Europie telefon ma już kosztować 7000 euro, czyli ponad 3200 zł. To i tak mniej niż chce konkurencja za podobne rozkładaki.

Zobacz: Tecno Pova 5 Pro 5G już w Polsce. To nowy zabójca budżetowych średniaków

Zobacz: Zeskanuj niebo i wygraj zestaw Galaxy Z Flip5 z Galaxy Buds2 Pro

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tecno

Źródło tekstu: GSM Arena