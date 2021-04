TCL Fold ‘n Roll: rozkładany i rozciągany smartfon. Zrobisz z niego tablet 10 cali

Firma TCL nie tylko pochwaliła się nowymi smartfonami z linii 20 oraz serią telewizorów. Przedstawiła także projekt rozkładanego smartfonu Fold ‘n Roll. Jeszcze jeden „fold”…? Nie tylko, urządzenie TCL można bowiem powiększać na dwa sposoby, by docelowo uzyskać tablet o przekątnej 10 cali.

Zobacz: Trzy nowe smartfony TCL. Najciekawiej zapowiada się TCL 20 Pro 5G

TCL Fold ‘n Roll to na razie tylko urządzenie koncepcyjne, a nie gotowy produkt, gdyby jednak powstało, na pewno zainteresowane nim byłoby spore. W podstawowej formie jest to smartfon z elastycznym ekranem o przekątnej 6,87 cala. Można go rozłożyć podobnie jak „foldy” innych producentów, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku ekran otwiera się na zewnątrz. Dzięki temu można zwiększyć rozmiar wyświetlacza do przekątnej 8,85 cala, czyli dotąd niespotykanej w takich konstrukcjach. Urządzenie w tej formie nazywane jest przez producenta zapomnianym już określeniem „phablet”.

Wielu użytkowników już taki rozmiar uznałoby za wystarczający, ale projektanci TCL dodali tam jeszcze jeden mechanizm pozwalający rozciągnąć całą obudowę, a wraz z nią ekran do rozmiaru 10 cali. Zamienia to TCL Fold ‘n Roll w tablet, o proporcjach, jakie znamy z tego typu urządzeń. W tej formie sprzęt dobrze by się sprawdził w grach czy podczas oglądania filmów.

Zobacz: TCL prezentuje nowe telewizory 4K z Android TV i HDR

Chociaż TCL Fold ‘n Roll to dopiero tylko pomysł, jest szansa, że podobne urządzenie powstanie w niezbyt odległej przyszłości. Do grupy TCL Technologu należy firma CSOT, która zajmuje się produkcją ekranów i ma już na koncie ciekawe konstrukcje wykorzystujące elastyczne wyświetlacze.

Pierwsze prototypy składanych ekranów – smartfonów czy telewizorów – TCL pokazało już w 2019 i 2020 roku, wśród tych konstrukcji był na przykład smartfon składany w harmonijkę na trzy części. W 2021 producent chce już zdecydowanie wprowadzić smartfon z elastycznym ekranem, chociaż raczej nie będzie to jeszcze Fold ‘n Roll.

Zobacz: TCL pokazał swoje koncepty zginanych i wysuwanych urządzeń

Zobacz: TCL pokazuje smartfon z ekranem składanym w dwóch miejscach