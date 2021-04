Trzy nowe smartfony TCL. Najciekawiej zapowiada się TCL 20 Pro 5G

Firma TCL zaprezentowała trzy nowe smartfony, które dołączą do już znanych z polskiego rynku modeli z serii 20. Obok najwyżej pozycjonowanego TCL 20 Pro 5G producent przedstawił interesującego średniaka TCL 20L+ z aparatem 64 Mpix oraz przystępny cenowo TCL 20L.

Cechą wspólną smartfonów TCL z serii 20 jest NXTVISION, czyli rozwiązanie, które ma sprawiać, że obraz jest bardziej szczegółowy i kontrastowy. NXTVISION to również podwyższony poziom ochrony oczu oraz redukcja światła niebieskiego.

Cała seria TCL 20 została zakwalifikowana przez Google do biznesowego programu Android Enterprise Recommended. Jest to zestaw wymagań popartych rygorystycznym procesem testowania, przeprowadzanym przez Google. Każde urządzenie Android Enterprise Recommended jest weryfikowane pod kątem wymagań korporacyjnych oraz wydajności, spójności i aktualizacji zabezpieczeń.

TCL 20 Pro 5G

Z trzech nowych modeli najbardziej zaawansowany to TCL 20 Pro 5G. Smartfon zwraca uwagę zakrzywionym, 6,67-calowym wyświetlaczem AMOLED Full HD+, który usprawnia technologia inteligentnego wyświetlania TCL NXTVISION 2.0 realizowana przy wsparciu Pixelworks. TCL 20 Pro 5G wspiera również standard HDR10 w serialach telewizyjnych, filmach oraz pozostałych materiałach wideo na platformie Netflix.

Moc do pracy TCL 20 Pro 5G dostarcza układ Snapdragon 750G z modemem 5G, któremu towarzyszy 6 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Można także dołożyć kartę microSD do 1 TB.

Sekcję fotograficzną tworzy układ czterech aparatów. Główną rolę gra tu sensor Sony IMX582 48 Mpix, a wspierają go aparaty: ultraszerokokątny 16 Mpix, makro 5 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix. Z przodu znalazła się aparat do selfie 32 Mpix z obsługą HDR. W TCL 20 Pro 5G znalazła się też funkcja Super Bluetooth, pozwalająca na jednoczesne podłączenie do telefonu nawet czterech urządzeń audio Bluetooth.

Akumulator o pojemności 4500 mAh można szybko podładować z mocą 18 W, jest także ładowanie bezprzewodowe. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 11.

Sprzedaż TCL 20 Pro 5G rozpoczyna się już od jutra na wybranych rynkach europejskich. Polska premiera planowana jest na początek czerwca. Smartfon dostępny będzie w kolorach Morskiego Błękitu i Gwiezdnej Szarości. Cena dla naszego rynku to 2599 zł. Zestaw wzbogacony zostanie o dodatki o wartości około 1000 zł.

TCL 20L+

Drugi z trzech nowych smartfonów TCL również ma kilka ciekawych cech. Urządzenie wyposażone jest w ekran IPS o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+. Interesującą cechą jest technologia wyświetlania z polaryzacją kołową, certyfikowaną przez TÜV Rheinland. Pozwala ona korzystać z wyświetlacza w okularach polaryzacyjnych.

Silnikiem napędowym TCL 20L+ jest Snapdragon 662, pamięć ma wielkość 6 GB RAM (LPDDR4x) i 256 GB ROM (UFS 2.1), co można rozbudować za pomocą microSD 1 TB.

Smartfon otrzymał poczwórny aparat z główną matrycą 64 Mpix, pozostałe to 8 Mpix, 2 Mpix i 2 Mpix. Z Przodu znalazł się aparat 16 Mpix.

Baterię 5000 mAh można podładować z mocą 18 W. Wszystkim dyryguje Android 11.

TCL 20L+ trafi do sprzedaży już od jutra na wybranych rynkach europejskich za 269 euro (ok. 1225 zł). Dostępny będzie w kolorach szarym i niebieskim.

TCL 20L

Trzecia nowość to przystępny cenowo telefon z ekranem IPS o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości Full HD+ z technologią kołowej polaryzacji i certyfikatem TÜV Rheinland. Sercem smartfonu jest układ Snapdragon 662, który wspiera pamięć RAM LPDDR4x o wielkości 4 GB. Na pliki i aplikacje przewidziano 128 GB (+ microSD do 1 TB).

Sekcję fotograficzną tworzy poczwórny aparat z głównym modułem 48 Mpix, któremu towarzysza aparaty 8 Mpix, 2 Mpix i 2 Mpix. Z przodu znalazł się aparat do selfie o rozdzielczości 16 Mpix.

Baterię o pojemności 5000 mAh można naładować z mocą 18 W. Wszystkim zarządza Android 11.

Sprzedaż tego modelu rozpoczyna się od jutra na wybranych rynkach. Cena TCL 20L to 229 euro (ok. 1050 zł), a wybierać będzie można pomiędzy kolorami niebieskim i czarnym.

