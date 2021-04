TCL prezentuje nowe telewizory 4K z Android TV i HDR

TCL wprowadził na polski rynek nowe telewizory z serii C. To produkty stworzone do współczesnej rozrywki cyfrowej, nie zabrakło też ulepszeń dla miłośników oglądania sportu oraz ukłonów w stronę graczy konsolowych. Telewizory są dostępne w rozmiarach od 43 do 75 cali.

Apetyt na sport, gry i rozrywkę będzie nadal wzrastał – powiedział Jayway Peng, dyrektor generalny TCL Polska. Spędzamy więcej czasu w domu, ale świat nie stoi w miejscu i mamy do dyspozycji coraz lepsze treści. Dobrze jest oglądać je na sprzęcie, który pozwoli cieszyć się tą jakością.

Telewizory TCL z serii C powstały właśnie po to. Wszystkie wyświetlają obraz w kinowej przestrzeni barw, a ich oprogramowanie jest w stanie doskonale dopasować parametry obrazu do wyświetlanej treści. Cała seria może w pełni wykorzystać różne standardy HDR, wliczając w to Dolby Vision i HDR10+ stosowane na platformach VoD. Oprogramowanie telewizora automatycznie dobierze najlepszy format, więc użytkownikowi pozostaje tylko oglądać.

Wszystkie telewizory z serii C działają pod kontrolą systemu Android TV 11. To wiąże się z dostępnością wielu ciekawych funkcji, na czele z obsługą Asystenta Google. Telewizory współpracują również z Alexą. Dzięki temu mogą być nie tylko centrum rozrywki, ale też centrum inteligentnego domu. Można też podłączyć do tych telewizorów webcamy (C82 mają wbudowany) i rozmawiać przez Google Duo.

TCL C72 – 4K QLED z Quantum Dot i sztuczną inteligencją

TCL C72 to linia telewizorów 4K QLED, wyposażona w 4K HDR Pro. Z tym telewizorem możemy liczyć na doskonałą rozpiętość tonalną obrazu i dokładne odwzorowanie kolorów. Do tej serii trafił również system Motion Clarity, zapewniający płynny ruch dynamicznych scen. Tradycyjnie już telewizory TCL C72 zostały wyposażone w system dźwiękowy Onkyo, zgodny z Dolby Atmos.

Warto też dodać, że jest to linia odpowiednia dla graczy. Nie zabrakło tu ALLM i złącza HDMI 2.1. Dzięki temu opóźnienia zostały zredukowane do minimum, a telewizor dobierze najlepsze ustawienia obrazu do uruchomionej właśnie gry. Warto też dodać, że można zmienić szerokość podstawki, by dopasować ją do mebli.

Cennik telewizorów z tej serii wygląda następująco:

43" (43C725) – 2 199 zł

50" (50C725) – 2 899 zł

55" (55C725) – 3 399 zł

65" (65C725) – 4 499 zł

75" (75C725) – 5 999 zł

TCL C72+ – odświeżanie 100 Hz stworzone dla sportu

TCL stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom miłośników sportu. W serii telewizorów QLED C72+ również znalazł się system 4K HDR Pro, ale towarzyszy jej 4K HDR Dolby Vision IQ. To mechanizm pozwalający dopasować parametry obrazu do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu. Nie ma więc ryzyka, że obraz będzie za jasny w nocy lub zbyt ciemny w dzień.

Domyślna częstotliwość odświeżania matrycy to 100 Hz. W połączeniu ze sztuczną inteligencją i mechanizmami renderowania dodatkowych ramek ten telewizor zapewni niesamowitą płynność ruchu. Dzięki HDMI 2.1 zaś poradzi sobie z obrazem 4K do 120 kl./s, co powinno zadowolić wymagających graczy, nie zabrakło tu VRR eliminującego drgania i rozrywanie klatek (tearing).

W tej serii znalazły się trzy modele:

55" (55C728) – 3 899 zł

65" (65C728) – 4 999 zł

75" (75C728) – 6 999 zł

TCL C82 – 4K Mini-LED i QLED dla wymagających

Telewizory TCL C82 zostały wyposażone w ekrany 4K oraz system audio 2.1 firmy Onkyo – z tyłu telewizora znajduje się głośnik basowy, dodający głębi niskim tonom. Autorski ekran Mini-LED zapewni doskonałą jasność. Materiały HDR będą na nim wyglądać dokładnie tak, jak życzą sobie tego autorzy. Telwewizory z tej serii zostały wyposażone w system 4K HDR PREMIUM i podobnie jak C72+ mają odświeżanie ekranu 100 Hz.

Precyzyjnie kontrolowane LED-y na aktywnej matrycy podświetlającej gwarantują żywe kolory i fenomenalny kontrast. Nie można wykluczyć, że dzięki temu widzowie odkryją nieznane wcześniej szczegóły, w miejscach bardzo jasnych lub bardzo ciemnych.

Nowe telewizory z serii C82 będą dostępne z ekranami o przekątnej 55 (55C82) i 65 (65C82) cali. Ich ceny to odpowiednio 5999 i 7999 zł.

TCL zapowiedział też inne produkty. Jeden z nich to soundbar TCL TS8132 z bezprzewodowym subwooferem, obsługujący Dolby Atmos. Soundbar ten jest bardzo uniwersalny, może samodzielnie obsługiwać Asystenta Google i Alexę, usługi streamingowe, ma wbudowanego Chromecasta, został wyposażony w AirPlay, ma HDMI z eARC i Dolby Vision 4K pass-thru. Soundbar ten będzie dostępny w Polsce za kilka miesięcy. Cena na razie nie została podana.

Słyszeliśmy już o tym, że TCL zamierza wprowadzić do Polski także duże AGD. Wiemy już, że jeszcze w tym roku na nasz rynek wejdzie odkurzacz. Zaraz za nim w kolejce stoją pralki i systemy klimatyzacji. TCL planuje też sporo promocji, które ruszą już w maju. Firma ma ambitny cel – jeszcze w 2021 roku chce być na czwartej pozycji w rankingu producentów telewizorów na polskim rynku… i jest na dobrej drodze, by to osiągnąć.

Oczywiście produkcja ekranów nie kończy się na telewizorach. TCL zamierza dostarczać również elastyczne i zwijane ekrany dla urządzeń mobilnych. Z pewnością będzie to ciekawy rok.

