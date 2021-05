Sony Xperia 10 III trafia do przedsprzedaży w Niemczech - ile kosztuje?

Nowe telefony Sony co prawda zadebiutowały, ale dalej nie znamy ich ceny. Na szczęście teraz model Sony Xperia 10 III trafił do przedsprzedaży u naszych zachodnich sąsiadów.

Tegoroczne smartfony Sony zdążyły już co prawda zadebiutować, niestety jednak nie oznaczało to w wydaniu Japończyków natychmiastowego debiutu. Pojawiają się sygnały o tym, że do wejścia na rynek dojdzie dopiero latem. To jednak nie jest jeszcze aż taki problem. Gorsze jest to, że Sony nie uznał za stosowne podzielić się cenami swoich urządzeń. Musimy zatem publikować przecieki z kolejnych krajów. Do tej pory widzieliśmy chińskie i rosyjskie ceny modelu Sony Xperia 1 III oraz rosyjskie w przypadku mniejszej Sony Xperii 5 III. Teraz wreszcie wiemy też czego spodziewać się po średniopółkowej Sony Xperii 10 III ze Snapdragonem 690.

Tym razem informacje przychodzą do nas z nieodległych Niemiec. Okazuje się, że tam średniopółkowy telefon będzie kosztować 429 euro. W komplecie klienci kupujący w przedsprzedaży dostaną słuchawki Sony WH-CH710N. Wysyłka telefonów ma nastąpić 11 czerwca. Ta sama cena za telefon widnieje na niemieckim Amazonie, tam jednak znajduje się wzmianka o gwarantowanej dostawie 21 czerwca. W tym roku nie zobaczymy już budżetowej serii L.

Źródło tekstu: gsmarena, wł