Smartfon z 5G i akumulatorem 22 000 mAh. Oto Doogee V Max bez tajemnic

Doogee V Max z 5G i ogromnym akumulatorem 22 000 mAh pojawił się w przeciekach w pierwszej połowie stycznia, w końcu jednak producent ujawnił niemal wszystkie szczegóły urządzenia i zapowiedział jego premierę.

Doogee V Max to jeden z najbardziej specyficznych smartfonów, jakie zadebiutują w najbliższym czasie. To typowy, czołgowy wręcz pancerniak, ale o dość ciekawej specyfikacji. Wcześniej informacje na temat Doogee V Max pojawiały się nieoficjalnie, teraz jednak urządzenie trafiło na AliExpress, gdzie można je już rezerwować w oczekiwaniu na premierę 13 lutego.

Jednocześnie producent udostępnił zdjęcia tego modelu i ujawnił niemal pełną specyfikację.

Doogee V Max to pancerny smartfon z odpornością IP68, IP69K i MIL-STD-810H, przygotowany do pracy w zakresie temperatur od -55°C do 70°C. Choć grubość jego obudowy, zbliżająca się do 3 cm, może przerazić, to ma to swoje uzasadnienie – wewnątrz znalazł się ogromny akumulator 22 000 mAh. Producent przekonuje, że pozwoli to nawet na 10 dni standardowej pracy w terenie, a także na przykład na 25 godzin grania w gry, 40 godzin odtwarzania wideo, 90 godzin odtwarzania muzyki i 109 godzin rozmów. Smartfon w razie potrzeby posłuży także jako powerbank dla innych telefonów. Zagadką pozostaje tylko czas ładowania tak dużego akumulatora, do czego Doogee V Max wykorzystuje ładowarkę 33 W.

Doogee V Max to smartfon z ekranem IPS o przekątnej 6,58 cala w rozdzielczości Full HD+ 19:9 z odświeżaniem 120 Hz. Wyświetlacz chroni szkło Gorilla Glass 5. W kropelkowym wycięciu znalazł się aparat selfie 32 Mpix, a główną sekcję foto tworzą jednostki 108 Mpix (matryca Samsunga, optyka f/1,8), 20 Mpix (Sony, Night Vision, f/1,8) i 16 Mpix (szerokokątny 130 stopni + makro, f/2,2).

Moc do pracy tego olbrzyma dostarcza układ Dimensity 1080 (6 nm, 2,6 GHz), któremu pomaga 12 GB pamięci RAM (+ 8 GB pamięci wirtualnej). Na dane użytkownik otrzymuje 256 GB z opcją rozbudowy za pomocą microSD 2 TB.

Z łączność w Doogee V Max odpowiada modem 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, nie zabrakło też NFC z płatnościami Google. Lokalizację zapewni dwuzakresowy GPS oraz GLONASS, Galileo i Beidou. Producent obiecuje także dźwięk stereo z certyfikatem Hi-Res Audio.

Wszystkim zarządza Android 12. Doogee V Max dostępny jest z wykończeniem w kolorze czarnym, srebrnym i złotym, a jego cena na AliExpress wynosi obecnie ponad 4 tys. zł, jednak prawdziwą kwotę poznamy dopiero po oficjalnej premierze w lutym. We własnym sklepie Doogee zapowiadany jest z ceną w przeliczeniu 2425 zł.

Zobacz: Smartfon wyprodukowany w Niemczech. Testujemy Gigaset GX6

Zobacz: Doogee V30 – pancerniak z eSIM, 5G i 108 Mpix wszedł do sprzedaży

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Doogee

Źródło tekstu: wł.