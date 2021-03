Składany iPhone w 2023, a nowy iPhone SE w 2022

Apple powoli pracuje nad wejściem do kolejnego segmentu rynku. Jednocześnie firma nie zapomina o następcy swojego najtańszego urządzenia.

Apple ma bardzo mieszany stosunek do nowości. Z jednej strony to właśnie ten producent zapoczątkowuje światowe trendy, którym poddaje się prawie cała konkurencja. Z drugiej natomiast, Apple jest najwolniejszy we wprowadzaniu nowości u siebie. Tak było z 4G, z 5G i tak będzie ze składanymi smartfonami. Poprzednie doniesienia mówiły nawet o 2024, jednak teraz analityk Ming-chi Kuo, który specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących Apple'a mówi o 2023. Wygląda na to, że Apple uważa, że w 2024 konkurenci będą już zbyt wygodnie umoszczeni w tym segmencie rynku. Składany iPhone będzie miał wyświetlacz od 7,5 do 8 cali i będzie składany niczym książka. Będzie zatem bardziej przypominał Samsunga Galaxy Fold i Huaweia Mate X niż Samsunga Galaxy Z Flip i Motorolę Razr.

Rok przed najdroższym modelem pojawi się też następca budżetowego iPhone'a. Oczywiście budżetowego jak na standardy Apple'a. iPhone SE jednych skusił ceną, innych rozmiarem. Trzecia edycja tego modelu pojawi się właśnie w 2023. Czemu dopiero wtedy? Najlepiej sprzedającym się smartfonem Apple'a w 2020 był iPhone 11, który w sprzedaży ma być dostępny do 2022. Wtedy zastąpi go iPhone SE z wyświetlaczem 4,7 cala.

