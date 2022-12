Seria Xiaomi Redmi K60 zadebiutuje jeszcze w grudnia. Trzy nowe modele

Kończący się rok przyniesie jeszcze jedną, interesującą premierę – trzy smartfony z serii Redmi K60. Producent potwierdził datę wydarzenia, znane są też kluczowe cechy urządzeń.

Seria Redmi K to telefony, które dostępne są tylko w Chinach i w Indiach. Do nas nigdy nie dotrą, jednak mimo tego warto zwrócić na nie uwagę. Po pierwsze to na ogół dość dobre smartfony, które brylują w benchmarkach, a po drugie – niektóre z Redmi K w końcu trafiają na globalne rynki, ale pod główną marką Xiaomi lub Poco.

Producent zapowiedział dziś na Weibo, że chińska premiera serii Redmi K60 odbędzie się 27 grudnia 2022 r. o godzinie 19:00 miejscowego czasu. Jednocześnie Xiaomi pokazało fragment obudowy jednego z modeli – widać na niej moduł foto z trzema apartami, w tym jednym z teleobiektywem peryskopowym.

Z innych zapowiedzi Xiaomi oraz nieoficjalnych doniesień wiadomo, że zadebiutują trzy smartfony: Redmi K60E, Redmi K60 i Redmi K60 Pro.

Lu Weibing, szef Redmi, zapowiada, że K60 Pro to „król wydajności”. Zapewni ją układ Snapdragon 8 Gen 2, wspierany nawet 16 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz pamięcią wewnętrzną UFS 4.0 o wielkości do 512 GB.

Producent przekonuje, że będzie to „flagowiec 2023 roku”, w którym Xiaomi zastosowało własne, dodatkowe rozwiązania gamingowe, które jeszcze bardziej przyspieszą pracę urządzenia. To także nowy układ chłodzenia z komorą parową o wielkości 5000 mm².

Dzięki takiemu tuningowi Redmi K60 Pro ma być bardziej wydajny niż typowe smartfony do gier. Może to też oznaczać, że nie powstanie oddzielna wersja K60 Gamin Edition.

Szef Redmi podał też, że Redmi K60 Pro uzyskał w teście AnTuTu bardzo dobry wynik 1,35 mln punktów.

Podstawowy Redmi K60 ma być wyposażony z kolei w układ Snapdragon 8+ Gen 1, więc również zapewni wysoką wydajność, choć pamięć wewnętrzna będzie w starszym standardzie UFS 3.1. W obydwu tych modelach znajdą się ekrany 2K lub QHD+ z odświeżaniem 120 Hz o nieznanych przekątnych. Ekranowe czytniki linii papilarnych wskazują, że będzie to matryce OLED.

Energię do pracy zapewni akumulator 5500 mAh z ładowaniem 67 W (Redmi K60) i 120 W (Redmi K60 Pro), do tego użytkownicy otrzymają szybkie ładowanie bezprzewodowe 30 W.

Zagadką pozostają aparaty – w przeciekach pojawia się informacja o głównej matrycy 64 Mpix z OIS, w przypadku modelu Redmi K60 Pro towarzyszyć jej będzie sugerowany na plakacie teleobiektyw z peryskopem.

Trzeci model, Redmi K60E, będzie napędzany układem MediaTek Dimensity 8200. Otrzyma też ekran w rozdzielczości 1,5K, akumulator 5500 mAh z ładowaniem 67 W oraz potrójny aparat z główną matryca 48 Mpix i OIS.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: wł.