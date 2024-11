Samsung będzie bardziej agresywny w 2025 roku. Zupełnie nowe telefony

Wygląda na to, że to już koniec odgrzewania kotletów i Samsung w 2025 roku zaskoczy zupełnie nowymi liniami smartfonów. Pierwszy już w kwietniu.

Samsung, czyli co roku to samo?

Od pewnego czasu kalendarz premier Samsunga jest bardzo monotonny. Na samym początku roku nowe S-ki, w wakacje Flipy i Foldy, a pomiędzy trochę serii A i odchudzony FE jesienią. W 2025 roku kalendarz premier może okazać się jednak znacznie bardziej ekscytujący.

Samsung Galaxy S25 Slim — moda na chudzielców

Południowokoreański tipster yeux1122 donosi o aż trzech nowych kategoriach produktów. Pierwszym z nich miałby być Samsung Galaxy S25 Slim, który trafi na rynek nieco później niż podstawowe modele S25, w kwietniu 2025 roku.

Nie ulega wątpliwości, że nowe urządzenie jest odpowiedzią, czy raczej działaniem wyprzedzającym premierę planowanego na 2025 rok Apple iPhone Air. Mowa tutaj o wyjątkowo smukłym iPhone'ie, który zastąpi w portfolio Apple iPhone 16 Plus, ale będzie od niego znacznie bardziej ekskluzywny i droższy od nawet modeli Pro Max.

Wreszcie tani składak — Samsung Galaxy Z Flip SE

Druga z nowości w portfolio Koreańczyków to uśmiech w stronę miłośników designerskich telefonów, ale z pewnymi ograniczeniami budżetowymi. Mowa tutaj o Samsung Galaxy Z Flip FE, czyli tańszej wersji składaka Samsunga. Nie wiemy jeszcze, jakich cięć można się spodziewać, ale w kościach czuję Exynosa 2400, który trafił już do Galaxy S24 FE.

No i czas dogonić Huaweia

Do tego dochodzą doniesienia o trzech nowych składanych telefonach Samsunga z wiodącej linii. Dwa z nich są oczywiste — Galaxy Z Fold7 i Galaxy Z Flip7. Trzeci zaś może nas wyrwać z butów ceną — to odpowiedź na składanego w dwóch miejscach Huawei Mate XT. Co ciekawe, Samsung od lat ma prototypy telefonów, które po rozłożeniu zmieniają się w pełnosprawne tablety, ale niestety dał się wyprzedzić w tej dziedzinie Huaweiowi i... pewnie jeszcze kilku producentów do wakacji zdąży go wyprzedzić.

