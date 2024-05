Samsung też odchudzi telefony - wyprzedzi Apple

Według ostatnich przecieków, Apple zamierza w przyszłym roku stworzyć jeszcze bardziej prestiżową linię telefonów Slim. Ubiec może go jednak Samsung.

Jeśli iPhone 15 Pro Max to dla Ciebie za mały luksus, poczekaj nawet nie na 16-stkę, tylko na Apple iPhone 17 Slim. Będzie to najdroższy smartfon w historii Apple'a i prawdopodobnie najmodniejszy. Jak się okazuje, na podobny pomysł wpadł też Samsung, ale dietę cud zacząć ma od telefonu z innej linii.

Odchudzamy Folda

Już w lipcu spodziewamy się nowych urządzeń Samsunga. Obok Samsung Galaxy Z Fold6 i Samsung Galaxy Z Flip6 firma może pokazać nową generację tabletów, a być może też zapowiedzianą już smart-obrączkę. Przez jakiś czas mówiło się też o Samsung Galaxy Z Fold6 Ultra, który miał zyskać funkcje fotograficzne bliższe Galaxy S24 Ultra i cenę „jeszcze bardziej premium”. Zdania analityków i speców od wycieków informacji są jednak teraz podzielone.

To być może nie będzie jednak Ultra, tylko Samsung Galaxy Z Fold6 Slim. Odchudzenie bryły urządzenia może wyjść Foldom na dobre, choć oferują one po złożeniu przyjemnie małą szerokość i bardzo wygodnie obsługuje się je kciukiem, to jednak na tle konkurentów design należy zdecydowanie do tych pękatych.

Samsung Galaxy Z Fold6 Slim — cena i data premiery

Według Rossa Younga, smuklejszy Fold będzie miał jedną istotną wadę. W specyfikacji ominięto obsługę rysika S Pen i to między innymi w dzięki temu udało się wysmuklić telefon. Co warto jednak podkreślić, nowe urządzenie, nawet jeśli otrzyma nazwę Slim zamiast Ultra, nie będzie miało odchudzonej ceny. Wręcz przeciwnie, spodziewamy się kolejnego przeskoku ceny w górę i stworzenia nowego segmentu cenowego.

Martwić może natomiast kwestia daty premiery. Wcześniej mówiło się o premierze już w lipcu, wraz z pozostałymi urządzeniami Fold i Flip, teraz doniesienia mówią o premierze wraz z Samsungami Galaxy S25, a więc w okolicach stycznia 2025 roku.

