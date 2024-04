Samsung Galaxy Z Fold6 Ultra dla jeszcze bardziej bogatych

AndroidHeadlines wyszpiegował, że 10 lipca zobaczymy nie tylko Samsunga Galaxy Z Fold6 i Z Flip6. Te modele to dla biedoty, najbardziej prestiżowy będzie Samsung Galaxy Z Fold6 Ultra.

To już druga informacja o Samsung Galaxy Z Fold6 Ultra

Pierwszy przeciek o Galaxy Z Fold6 Ultra pojawił się 8 kwietnia. Mówiło się wtedy, że podstawowy Fold przyniesie te same aparaty co Fold5, a rewolucji szukać mamy dopiero w wariancie Ultra. Dla przypomnienia zeszłoroczny Fold5 miał główny aparat 50 Mpix z matrycą ISOCELL GN3 o wielkości 1/1.56", ultraszerokokątny 12 Mpix z matrycą 1/3.06" oraz aparat 10 Mpix z 3x zoomem optycznym i matrycą 1/3.94", a do tego wszystkiego dwa aparaty do selfies — jeden w oczku zewnętrznego ekranu (10 Mpix, 1/3") i drugi ukryty pod wewnętrznym ekranem (16 Mpix, 1/3"). Aparatów może było dużo, ale Fold5 nie jest telefonem skupionym na zdjęciach — to bardziej możliwości podstawowych modeli Galaxy S23 niż S23/S24 Ultra.

Według plotek Samsung Galaxy Z Fold6 będzie wyposażony w główny aparat 200 Mpix z matrycą ISOCELL HP2. Mowa jest więc o tym samym głównym sensorze co w Samsungu Galaxy S24 Ultra. Nie wiemy natomiast dalej co z pozostałymi czterema aparatami.

Dotychczasowe plotki częściowo potwierdza teraz AndroidHeadlines, który dotarł do oznaczeń kodowych nowych Samsungów. SM-F966N to kod podstawowego wariantu, a SM-F958N należy do wariantu Ultra. Sęk w tym, że jest to numeracja w wariancie dla rynku koreańskiego i na tę chwilę nie mamy żadnej pewności, że Ultra dotrze też do Europy. AndroidHeadlines twierdzi także, że nowy model będzie bazował na Snapdragonie 8 Gen 3, ale to nie jest szczególną niespodzianką.

Po co Samsungowi Galaxy Z Fold6 Ultra?

Choć wiele osób obstawi tutaj przede wszystkim chęć wyrwania klientom dodatkowych kilku tysięcy złotych za telefon, przyczyna może być też inna. Huawei czy Honor oferują smuklejsze składaki ze znacznie lepszymi aparatami niż te w Foldach. I o ile przed dominacją Huaweia chroni Koreańczyków brak usług Google u tej marki, o tyle już propozycje Honora są bardzo istotnym zagrożeniem dla Foldów.

