Samsung Galaxy Z Fold5 paraduje na nowych zdjęciach

Już w tym miesiącu Samsung ma zaprezentować swoje najnowsze składaki. Rzekome zdjęcia jednego z nich zostały właśnie opublikowane na Reddicie. Zmiany wizualne są drobne, ale znaczące.

Użytkownik Reddita o nicku ultima40 pochwalił się, że ma zdjęcia nadchodzącego Samsunga Galaxy Z Fold5. Jak sam stwierdził, dostał je od innego użytkownika. Zdjęcia pokazują składany telefon z różnych stron, dzięki czemu można go porównać z ubiegłorocznym modelem.

Tak wygląda Galaxy Z Fold5

Na pierwszy rzut oka Samsung Galaxy Z Fold5 wygląda tak samo, jak Samsung Galaxy Z Fold4 z 2022 roku. Z tyłu urządzenia mamy podłużną "wyspę" fotograficzną z obiektywami trzech aparatów fotograficznych. Zmieniło się za to położenie lampy błyskowej, która spod tych obiektywów powędrowała na miejsce po prawej stronie modułu.

Dobrą wiadomością jest to, że znacznie mniejsza jest szczelina pomiędzy dwiema częściami telefonu po jego złożeniu. Może to być efekt zastosowania nowego zawiasu, o którym informowaliśmy naszych Czytelników jakiś czas temu. Przy okazji warto zwrócić uwagę na to, że opublikowane na Reddicie zdjęcia są zgodne z tymi opublikowanymi wcześniej.

I to w zasadzie tyle różnic. Na zewnątrz ponownie znajdzie się mocno wydłużony ekran z otworem na obiektyw aparatu do selfie, natomiast pod powierzchnią zginanego, większego wyświetlacza schowany będzie kolejny aparat. Jego lokalizacja będzie jednak widoczna, podobnie jak w poprzednikach.

Premiera smartfonów Samsung Galaxy Z Fold5 oraz Galaxy Z Flip5 ma się odbyć pod koniec lipca tego roku. Podczas wydarzenia Galaxy Unpacked spodziewamy się również debiutu nowych zegarków koreańskiej firmy, modeli Galaxy Watch6 i Galaxy Watch6 Classic.

