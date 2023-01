Galaxy Z Fold5 z ulepszeniami. Teraz każdy będzie go chciał

Są już pierwsze doniesienia na temat folda kolejnej generacji, czyli smartfonu Galaxy Z Fold5. Zapowiada się ciekawe, zniknie jedna z poważnych wad konstrukcji.

Rozkładane smartfony wciąż stanowią niszę rynkową, a największy popularyzator takich urządzeń, czyli koreański Samsung, daleki jest od sukcesu, na jaki liczył, wprowadzając pierwszego Galaxy Z Folda. Są jednak pewne przesłanki, by sądzić, że piąta generacja będzie już bardziej dopracowana.

W sieci pojawiają się pierwsze doniesienia o projektowanym już modelu Galaxy Z Fold5. Do jego premiery jest jeszcze sporo czasu, ale zapowiada się interesująco.

Po pierwsze, jak donosi Ice Universe, Samsung nareszcie solidnie przeprojektuje zawias. W obecnej formie wiążą się z nim trzy niedogodności – po pierwsze na grzebiecie, po złożeniu telefonu widać duży odstęp między jedną a drugą częścią obudowy. Po drugie przy zawiasie złożony telefon nie przylega idealnie, tylko jest tam spora szpara, a klapki ułożone są pod kątem. Największym jednak problemem jest widoczna po rozłożeniu telefonu linia zgięcia ekranu.

Te problemy ma rozwiązać całkiem nowy zawias o strukturze kropli. Samsung wewnętrznie określa też taką konstrukcję jako „hantlową”. Choć jedno zdaje się wykluczać drugie, wszystko wskazuje na to, że nowa konstrukcja w Galaxy Z Fold5 będzie bardziej ergonomiczna. Kropelkowy zawias sprawi, że promień rozwarcia między obudową złożona a w pełni otwartą będzie mniejszy, co zminimalizuje też naprężenia ekranu. Poprawi to wrażenia estetyczne i zapewni większą trwałość ekranu.

Podobne informacje podał koreański serwis Never, który zamieścił też szkic takiego zawiasu.

Kolejne źródło doniesień o Galaxy Z Fold5 – youtuber The Pixel – przekonuje, że nowy rozkładak Samsunga zostanie wyposażony w znacznie ulepszony aparat – 108 Mpix z obiektywem 26 mm i przysłoną f/1,7, pod względem możliwości podobny do tego, jaki znalazł się w Galaxy S22 Ultra. Fotografowanie ułatwi rozwiązanie Dual Pixel Autofocus oraz optyczna stabilizacja obrazu OIS. Drugi aparat – z teleobiektywem – otrzyma natomiast matrycę 64 Mpix, co zapewni zoom optyczny 2x, a całość uzupełni szerokokątny aparat 12 Mpix. Taka konfiguracja byłaby wyraźnym ulepszeniem tej z Folda4 (50 + 12 + 12 Mpix).

Są jeszcze dwie dobre informacje – Galaxy Z Fold5 będzie miał wbudowany schowek na piórko S Pen, nie trzeba więc będzie stosować dodatkowego etui. Do tego obudowa zapewni wodoszczelność na wysokim poziomie IPX8, co nie jest już nowością, ale zawsze mile widzianą cechą.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Never

Źródło tekstu: 9TO5Google, Never, GSM Arena