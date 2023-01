Pożegnajmy Surface Duo. Rozkładany smartfon Microsoftu tylko z jednym ekranem

Microsoft pracuje nad rozkładanym smartfonem, który wejdzie na rynek zamiast długo zapowiadanego Surface Duo 3. Producent w końcu dał sobie spokój z dwoma ekranami, za to wkroczy na rynek urządzeń z jednym, elastycznym wyświetlaczem.

Microsoft szykuje kolejna generację Surface Duo, choć tym razem smartfon najprawdopodobniej otrzyma inną nazwę, bez wyróżnika „Duo”. Pierwszy rozkładany smartfon z dwuekranowej serii został wprowadzony w 2020 roku, a Surface Duo 2 – w 2021 r. Nie przyjął się na rynku, a w zeszłym roku Microsoft najwyraźniej odkrył, że wprowadzanie topornych konstrukcji z dwoma ekranami w czasach rosnącej popularności rozkładanych telefonów z pojedynczymi, elastycznymi ekranami nie jest najlepszym pomysłem. W rezultacie oczekiwany jako kolejny w serii Surface Duo 3 nie został zaprezentowany.

Jak jednak donosi Windows Central, Microsoft nie porzucił planów na rozwój rozkładanych smartfonów Surface, ale tym razem dał już sobie spokój z dwoma ekranami. Model, który zastąpi w planach firmy Surface Duo 3 będzie miał konstrukcję zbliżoną chociażby do serii Samsung Galaxy Fold – czyli otrzyma duży, składany ekran wewnątrz oraz drugi mniejszy na zewnątrz. Całość będzie się rozchylała do 180 stopni.

Według doniesień Windows Central, prace nad tym urządzeniem trwały rok. Microsoft przez ten czas opracowywał różne prototypy nowego Surface’a. Co ciekawe, jednocześnie trwały jeszcze przygotowania do wprowadzenia Surface Duo 3 z dwoma ekranami, ale o mniejszych ramkach. Ostatecznie jednak ten projekt został anulowany.

Najnowsze plany Microsoftu ujawniały częściowo patenty, złożone przez firmę. Jednym z nich jest pomysł na składany smartfon z elastycznym ekranem oraz zawiasem zapewniającym obrót aż o 360 stopni. Nowy Surface ma mieć jednak zawias ograniczony do połowy tej wartości. Jego premiery należy oczekiwać jesienią 2023 roku.

Windows Central donosi też, że równolegle z nową serią smartfonów Surface firma wprowadzi nowe usługi ekosystemowe pod hasłem „Perfect Together”. Ma to być idealna integracja smartfonów z Androidem i komputerami PC z systemem Windows, analogiczna do tego, co oferuje Apple w iPhone’ach i komputerach Mac.

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: Windows Central