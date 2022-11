Honor Magic Vs to nowy konkurent Galaxy Z Fold4. Najlżejszy i najtańszy

Na dzisiejszej premierze smartfonów marki Honor zadebiutował też rozkładany Magic Vs. To ulepszona, a zarazem lżejsza wersja podobnego modelu z początku roku, dostępna jednocześnie w niższej cenie.

Honor pokazał dziś trzy smartfony z serii 80, ale prawdziwą gwiazdą wydarzenia był rozkładany telefon Honor Magic Vs. Pierwszy taki sprzęt, bez „s” w nazwie, firma wprowadziła na początku roku. Teraz debiutuje jego usprawniona, a przy tym lżejsza i tańsza wersja.

Zobacz: Debiutuje seria Honor 80. To trzy smartfony w dobrej cenie

Honor Magic Vs waży 261 g, a producent chwali się, że jest to najlżejszy rozkładany na boki smartfon na rynku (no faktycznie – Galaxy Z Fold4 waży aż całe 2 gramy więcej). Niższa waga w porównaniu do Honora Magic V (288 g) to między innymi zasługa nowego zawiasu, dzięki któremu telefon zamyka się bez przerw między częściami obudowy, nie ma też zagięcia na ekranie.

Projektując zawias, Honor zmniejszył liczbę jego elementów z 92 do 44, a dzięki wykorzystaniu materiałów „klasy kosmicznej” wytrzyma bezawaryjnie 400 tysięcy zgięć, co powinno wystarczyć na dziesięć lat standardowego używania.

Na zewnątrz złożonego telefonu znajduje się podstawowy ekran OLED o przekątnej 6,45 cala w rozdzielczości Full HD+ (2560 × 1080), z częstotliwością odświeżania 120 Hz, ponad miliardem kolorów, obsługą HDR10+ i jasnością 1200 nitów – a więc sprawdzi się nie tylko w podstawowych zastosowaniach.

Po rozłożeniu Honor Magic Vs ma 12,9 grubości. Główny ekran OLED o przekątnej 7,9 cala i rozdzielczości 2272 x 1984 zapewnia odświeżanie 90 Hz, wyświetla ponad miliard kolorów i treści HDR10+ z jasnością do 800 nitów.

Nowy Honor Magic Vs wyposażony został w nowszy układ Snapdragon 8+ Gen 1, któremu towarzyszy 8 lub 12 GB pamięci RAM z 512 GB pamięci wewnętrznej.

Powstała też wersja specjalna Ultimate z 16 GB RAM. Poza większą pamięcią ma być także przystosowana do współpracy z nowo wprowadzonym rysikiem Magic Pen, który połączy się z telefonem przez Bluetooth.

Zmienił się także układ aparatów. Główny ma 54 Mpix (Sony IMX800, f/1,9, OIS), towarzyszy mu także aparat szerokokątny 50 Mpix (f/2,0) z funkcją robienia zdjęć makro oraz aparat 8 Mpix z teleobiektywem (f/2,4) pozwalającym uzyskać zoom optyczny 3x. Z przodu znalazł się aparat 16 Mpix (f/2,45).

W specyfikacji znajdziemy także głośniki stereo z DTS:X Ultra i certyfikatem IMAX Enhanced, trzy mikrofony nagrywające w stereo, Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 LE, NFC, USB 3.1 typu C i boczny czytnik linii papilarnych.

Honor Magic Vs ma też większą niż poprzednik baterię – 5000 mAh z ładowaniem 66 W.

Wszystko pracuje pod kontrolą MagicOS 7.0 bazującego na starszym Androidzie 12. Poza Chinami smartfon prawdopodobnie będzie oferowany z aplikacjami Google.

Honor Magic Vs na początek wchodzi na rynek chiński, gdzie dostępny jest za całkiem niezłą cenę 7499 juanów (4745 zł) za wersję 8 + 256 GB. Topowy model Ultimate 16/512 GB to już wydatek 10 888 juanów, czyli 6889 zł.

Na rynkach światowych te ceny jeszcze wzrosną, więc przewaga telefonu nie będzie aż tak widoczna. Honor Magic Vs widnieje na globalnej stronie producenta z opisami po angielsku, więc zapewne trafi też do innych krajów i może do Europy – choć raczej nie do Polski (bo producent zniknął z naszego kraju).

Zobacz: Honor Magic V już oficjalnie. Jest lepszy niż Galaxy Z Fold3?

Zobacz: Honor X40 GT oficjalnie. Szybki olbrzym nie tylko dla graczy

