Samsung Galaxy Z Fold3: rozpoczęła się produkcja podzespołów

Samsung rozpoczął produkcję podzespołów dla modelu Galaxy Z Fold3. Premiery urządzenia spodziewamy się na przełomie sierpnia i września.

Według nieoficjalnych doniesień rozpoczęła się masowa produkcja podzespołów do nadchodzącego Samsunga Galaxy Z Fold3. Sugerowałoby to, że premiera urządzenia nastąpi w perspektywie najbliższych 2-3 miesięcy, co pokrywa się z dotychczasowymi doniesieniami.

Co warto zauważyć, skala produkcji ma być aktualnie zdecydowanie mniejsza niż w przypadku większości urządzeń producenta. Konkretnie mówimy tu o ok. 1/3 tego, z czym mamy do czynienia przy innych modelach. Oznacza to, że dostępność Galaxy Z Fold3 na premierę będzie mocno ograniczona. Nie jest to dużym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę przewidywaną wysoką cenę urządzenia, jednak sugeruje, że producent nie zamierza pozycjonować go jako alternatywy dla anulowanego Galaxy Note21.

Jeśli chodzi o drugiego z tegorocznych "składaków", model Samsung Galaxy Z Flip3, jego produkcja jeszcze się nie rozpoczęła.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: WinFuture.de