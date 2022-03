Samsung Galaxy Z Flip4 może być popularniejszy od poprzednika

Samsung zamawia o prawie 60% więcej wyświetlaczy do składanego smartfonu Galaxy Z Flip4 niż do jego poprzednika. Może to oznaczać, że koreański producent spodziewa się większego zainteresowania tym urządzeniem niż w ubiegłym roku.

Ross Young, dyrektor generalny Display Suppy Chain Consultants (DSCC) napisał na Twitterze, że oczekuje się, że Samsung zamówi na początek znacznie więcej wyświetlaczy do składanego smartfonu Galaxy Z Flip4 niż w przypadku jego poprzednika. Może to oznaczać, że koreański producent spodziewa się wzrostu zainteresowania urządzeniem, które w ostatniej wersji dosłownie zawojowało rynek. Jak pokazał ostatni raport firmy Omdia, co drugi składany smartfon, który trafił w 2021 roku na światowe rynki, to Samsung Galaxy Z Flip3 5G.

Z publikacji Younga wynika, że rok temu Samsung zamówił na początek 5,1 mln elastycznych wyświetlaczy do Flipa. Teraz ta liczba ma wynieść 8,7 mln, czyli o 60% więcej. Ta informacja koresponduje z doniesieniami z listopada 2021 roku, z których wynikało, że Samsung planuje zwiększyć produkcję składanych smartfonów. Większy nacisk zostanie postawiony oczywiście na model Galaxy Z Flip4.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G to najbardziej udany ze składanych smartfonów, które do tej pory trafiły na rynek. Urządzenie to nie tylko oferuje świetne, flagowe wyposażenie, w tym obudowę odporną na działanie wody, ale również wyraźnie potaniało. Model ten trafił do Polski z cenami 4799 zł i 4999 zł (warianty 8/128 GB i 8/256 GB), podczas gdy Galaxy Z Flip 5G debiutował u nas z ceną 6799 zł. Można oczekiwać, że cena "czwórki" będzie zbliżona do "trójki".

Premiera smartfonów Galaxy Z Flip4 oraz Galaxy Z Fold4 powinna nastąpić w okolicach sierpnia tego roku. Czy tak się stanie, dowiemy się w najbliższych miesiącach.

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: Ross Young / Twitter