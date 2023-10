Kup zegarek Galaxy Watch5 Pro, a Samsung odda Ci 800 zł

Samsung Galaxy Watch5 Pro to ubiegłoroczny, topowy zegarek koreańskiego producenta. Urządzenie to można teraz kupić w promocji i odzyskać 800 zł z jego ceny.

Jednym z zegarków Samsunga, które miały swoją premierę w 2022 roku, jest model Galaxy Watch5 Pro. Urządzenie to przyniosło kilka nowości, w stosunku do poprzednika, ale jednocześnie zostało pozbawione bardzo użytecznej funkcji, czyli obrotowego pierścienia wokół wyświetlacza. Ten element wyposażenia na szczęście wrócił w Galaxy Watch6 Classic. Ubiegłoroczny smartwatch wciąż jednak może być atrakcyjną propozycją dla miłośników elektroniki noszonej.

Kup zegarek i odzyskaj 800 zł

Aby skorzystać z najnowszej promocji cashback Samsunga, należy w dniach od 9 do 29 października 2023 roku kupić zegarek Galaxy Watch5 Pro u jednego z partnerów producenta. Ich lista znajduje się w regulaminie. Następnie należy wypełnić formularz rejestracyjny, do którego link znajdziemy pod tym adresem. Trzeba tego dokonać do 8 listopada tego roku.

W formularzu dołącz dowód zakupu produktu, zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym, zdjęcie pudełka z widocznym miejscem po wyciętym kodzie kreskowym, wskazanie partnera handlowego, u którego zakupiono produkt, potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem poprzez zaznaczenie pola „Zapoznałem się z Regulaminem Promocji”.

– informuje Samsung

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w ciągu 14 dni kalendarzowych powinniśmy otrzymać zwrot w wysokości 800 zł.

