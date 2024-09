Samsung Galaxy S25 Ultra w bazie Geekbench. Będzie wydajnie

Samsung Galaxy S25 Ultra, nadchodzący topowy flagowiec koreańskiego producenta, pojawił się na platformie Geekbench, ujawniając szczegóły dotyczące jego wydajności i specyfikacji.

Powoli zbliżamy się do styczniowej (prawdopodobnie) premiery flagowych smartfonów Samsunga z serii Galaxy S25. Topowy model, Galaxy S25 Ultra, został wypatrzony w bazie serwisu Geekbench, czyli popularnego narzędzia do sprawdzania wydajności procesorów mobilnych. Z umieszczonych tam danych wynika, że nadchodzący smartfon zaoferuje znaczący wzrost mocy obliczeniowej w porównaniu do poprzednika.

Samsung Galaxy S24 Ultra (oznaczenie SM-S938U) zdobył 3069 punktów dla jednego rdzenia oraz 9080 dla wielu rdzeni. To o wiele więcej, niż w przypadku modelu Galaxy S24 Ultra. Ten w redakcyjnych testach TELEPOLIS.PL uzyskał odpowiednio 2310 oraz 7201 punktów. Jednocześnie nadchodzący OnePlus 13 uzyskał wyższe wyniki, odpowiednio 3236 oraz 10049 punktów.

Pod maską topowego Samsunga prawdopodobnie będzie pracować podkręcony Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Z informacji na stronie Geekbench wynika, że zaoferuje on 2 rdzenie o częstotliwości do 4,19 GHz oraz 6 rdzeni o taktowaniu do 2,9 GHz. Układ SoC w przypadku sprawdzanego sprzętu był wspierany przez 12 GB RAM-u. To wszystko działało pod kontrolą systemu Android 15.

Galaxy S25 Ultra – co nowego?

To, że Samsung Galaxy S25 Ultra będzie wydajniejszy od swojego poprzednika, to jest raczej oczywiste. Jeśli chodzi o inne zmiany, to z wcześniejszych doniesień wynika, że topowy flagowiec Samsunga będzie miał:

zaokrąglone rogi,

mniejszą grubość,

nowy aparat ultraszerokokątny oraz teleobiektyw z zoomem 3X (oba po 50 Mpix),

Androida 15 z One UI 7.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Geekbench, Phone Arena