Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max, czyli walka na smukłość

Apple pokazał już swoje najnowsze iPhone'y, a przed nami premiera ich najważniejszych konkurentów, czyli smartfonów Samsunga z serii Galaxy S25. Urządzenia te mają być smuklejsze od swoich poprzedników. A jak wypada porównanie Ultry do iPhone 16 Pro Max? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Nadchodzący Samsung Galaxy S25 Ultra zapowiada się jako poważny konkurent dla iPhone'a 16 Pro Max, szczególnie pod względem designu i smukłości. Według przecieków, topowy model Koreańczyków będzie miał zaledwie 8,2 mm grubości, co czyni go jednym z najcieńszych flagowców Samsunga od dekady. Co więcej, jego moduł aparatu będzie wystawał tylko 2,4 mm ponad powierzchnię tylnego panelu, znacznie mniej niż 4,3 mm w przypadku iPhone'a 16 Pro Max.

Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max

Oprócz smukłego profilu, Galaxy S25 Ultra ma być również lżejszy od swojego poprzednika, ważąc 219 gramów w porównaniu do 233 gramów w przypadku modelu Galaxy S24 Ultra. Chociaż nadal będzie to nieco więcej niż w iPhonie 16 Pro Max (227 g), różnica będzie znacznie mniej zauważalna.

Ulepszenia aparatu

Podobnie jak Apple w przypadku iPhone'a 16 Pro Max, Samsung skupi się na ulepszeniu aparatu ultraszerokokątnego w Galaxy S25 Ultra. Pozostałe aparaty, główny i teleobiektyw, mają pozostać takie same jak w poprzednim modelu. Chętnie sprawdzimy, jak nowy ultraszerokokątny aparat w Samsungu Galaxy S25 Ultra wypadnie w porównaniu z tym w iPhonie 16 Pro Max.

Pozostałe modele z serii Galaxy S25

Oczekuje się, że pozostałe modele z serii Galaxy S25, czyli Samsung Galaxy S25 i Samsung Galaxy S25+, będą równie smukłe, z grubością zaledwie 7,2 mm w podstawowym modelu oraz 7,3 mm w modelu z plusem. To znaczący krok w porównaniu do poprzednich generacji, co może przełożyć się na jeszcze bardziej komfortowe użytkowanie. Jeśli chodzi o pojemność baterii, to nadchodzące flagowce Samsunga będą pod tym względem identyczne, jak modele z serii Galaxy S24.

Galaxy S25 vs Galaxy S25 Ultra

Premiera i oczekiwania

Smartfony z serii Galaxy S25 powinny mieć swoją oficjalną premierę w styczniu 2025 roku. Ich prezentacja nastąpi podczas wydarzenia Galaxy Unpacked, ale nie znamy jeszcze jego daty oraz lokalizacji. Oczekuje się, że Galaxy S25 Ultra będzie jedynym model z serii wyposażonym wyłącznie w układ Snapdragon 8 Gen 4, ale to może ulec zmianie. Wszystkiego powinniśmy się dowiedzieć już za niecałe 4 miesiące.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Ice Universe / X

Źródło tekstu: Ice Universe / X, Phone Arena, GSMArena