Samsung Galaxy S25 Slim. Wiemy, czemu Samsung uszczupla flagowca

Podczas gdy Apple myśli o tym, by wkrótce wydać na rynek iPhone 17 Slim, jego konkurent Samsung może go ubiec uszczuplonym Galaxy S25 już na początku 2025 r.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowe oznaczenie w bazie danych IMEI

Samsung Galaxy S25 ma ukazać się na początku 2025 roku i uzupełnić lineup telefonów Samsung, który zazwyczaj składał się z modelu podstawowego, modelu Plus i Ultra. Istnienie tego modelu ujawnił portal SmartPrix, który wszedł w posiadanie specyfikacji modelu SM-S937 z bazy danych IMEI.

Istnienie Samsung Galaxy S25 Slim jako SM-S937 jest podparte tym, że już wcześniej wyciekły numery modelów Samsung Galaxy S25, S25 Plus i S25 Ultra. Oznaczenie SM-S937 nie pokrywa się z żadnym z nich, a więc świadczy to o istnieniu nowego, niewydanego do tej pory modelu.

Z racji tego, że iPhone'y ukazują się we wrześniu, a Galaxy na początku roku, wygląda na to, że Samsung prześcignie Apple w wydaniu uszczuplonego modelu w swoim portfolio. Z marketingowej perspektywy posiadanie najcieńszego smartfona, jest bardzo ważne.

Niestety nie wiemy na ten moment, jakie będą gabaryty modelu S25 Slim. Ostatnio spekulowało się o tym, że model Slim może używać 200 MP kamery znanej z serii Ultra, podczas gdy pozostałe kamery będą tymi samymi, co w modelach zwykłym i Plus.

Zobacz: Samsung Galaxy S25 jednak później? Pojawiła się nowa data premiery

Zobacz: Samsung Galaxy S25 Slim z potężnym aparatem 200 Mpix

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Gabo Arts / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Mac